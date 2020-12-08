长城汽车股价后市看涨

2020年金融市场最热门话题之一是电动车。2020年，长城汽车（GreatWall Motor，港股代码2333）股价飚升160%，而恒指下跌6%。

长城汽车近期宣布，汽车销量同比增长26.2%，至142,200辆；汽车产量同比增加23.1%，至146,200辆。此外，瑞士信贷（Credit Suisse）维持长城汽车评级为“出众”，目标股价自16.0上调至17.5。

技术面看，长城汽车股价日图交投于上升通道内，表明后市看涨。股价目前在20天与50天均线上方。看涨读者或以13.60为支撑位，以17.10和18.30为阻力位。

来源: GAIN Capital, TradingView



