黄金无惧高于预期的CPI，是否意味着价格筑底？- 嘉盛官网

黄金真地触底了吗？或者多头又要空欢喜一场？

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/5/13 14:21:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

市场对美国CPI报告的反应饶有趣味。早些时候公布的CPI报告显示，由于食品价格飚升且升幅创下40年之最，CPI高于预期。美元先涨后跌，股市与之相反，先跌后涨。这样的走势表明，投资者正试图找到美联储加息现在是否已计入的答案。同样值得注意的是，面对高于预期的CPI和债券收益率的最新涨势，黄金相对坚挺。

黄金真地触底了吗？或者这又是空欢喜一场？

我们都知道黄金最近为什么承压：(1)美元走强，(2)债券收益率上涨（令此无息收入大宗商品对逐利交易者的吸引力下降），(3)储存成本。

但低于1850已经相当“便宜”，吸引力又变大了。考虑到在通胀率上升与股市震荡起伏的环境中，某些交易产品暴跌、法币购买力下降，黄金的低价优势尤其明显。

事实上，如果以其它部分货币计价，黄金的表现也没那么差劲。几天前我们检查后发现，以欧元计的金价今年迄今上涨10%左右，以英镑和日元计的金价涨幅更大，分别为11%16%。即使以美元计，黄金今年迄今也是上涨的。所以，面对美元的惊人反弹势头，黄金能够抵抗一二的事实，表明至少那些有保护财富免受通胀与法币贬值侵蚀要求的人，有买入黄金的需求。

考虑到这点，我对黄金的长线前景依然持谨慎乐观的看法。美元现在明显上涨动能不足，此贵金属因此有机会自此强力反弹。如果得到债券市场止跌的助力，那再好不过。

值得注意的是，黄金一直守住1835一线支撑位，是技术面的利好：

来源: StoneX and TradingView.com

 

1835200天均线与上涨趋势线相汇处，如果可以在此处附近构筑底部并随后攻克多个阻力，必然会引起持币观望的多头的注意。但如果趋势告破，反攻可能落空。

 

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