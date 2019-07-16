高盛股票交易业务表现耀眼

高盛（Goldman Sachs）目前是美国银行巨头“劣中选优比赛”的冠军

高盛股价上涨2%，被视为赢家。加上先一步公布财报的花旗集团（除了控制住了成本一无是处），周二公布财报的美国三大银行巨头遵循了类似的脉络。高盛与摩根大通和花旗集团一样，营收与利润双双好于预期但细节处现真相。遭遇美联储不许扩张禁令的富国银行（Wells Fargo）的股价先涨后跌，且下跌幅度最大，几乎达到3%。投资者似乎认定，该行在消费层面取得的增长虽然值得称道，但美联储解除禁令时间的不确定性加上净利差收入面临越来越多的挑战，这家按资产计为美国第三大的银行前景最难预测。

但与富国银行不同，投资者推高高盛的股价。高盛出人意料地 – 也许稍纵即逝地 – 重拾其在股票交易中的老大地位。高盛的股票销售与交易收入达到20.1亿美元，超过预期的17.9亿美元。这个结果仍低于去年同期，但没有华尔街预期地那么疲弱。高盛没有对此做出明确的解释，首席执行官David Solomon确实称包括现金与衍生品在内的业绩全都“令人称心”，并指出公司持续投资于高频自动交易。高盛的零售端表现普通，但股票交易业绩更稳健算是David Solomon取得的早期成就。投资者对高盛股票交易业绩继续改善的预期程度，可望帮助高盛股价持续领先。

正常化后的图表：摩根大通

来源: Bloomberg/City Index

高盛主要业务的大部分，表现远不如其股票交易业务那么优异。

股票、外汇与大宗商品销售&交易收入减少13%，至14.7亿美元，低于预期并令整体交易业绩减少2.5%，虽然仍略高于预期，报在34.8亿美元。

承销收入下降12%，但去年同期的业绩本来就难以复制。谘询业务的收入同样减少，反映出已完成并购案的下降。

投资银行收入减少8.9%，至18.6亿美元，也好于预期的18.3亿美元。

衡量银行为股东创造的收入的指标平均股本回报率自去年同期的12.8%降至11.1%。

高盛此前曾表示，今年派息将增加逾40%。所以，投资者对较低的股本回报率基本不以为意，特别是该行还重申了调高长期派息并伴随着持续回购的目标。但由于高盛高管承认了来自与全球不确定性挂钩的、善变的贸易风险，派息的支付还是面临不利风险。

但市场目前可能认为风险更大的是其主要竞争对手：美国最大的银行摩根大通。这家银行下调今年净收入展望，现在预测净利差收入为575亿美元，低于580亿美元的前值。这是预期中的降息冲击美国银行巨头的首个清晰的信号。该行还强调，下调的基础是美联储以每次25个基点的幅度降息3次。除了净利差收入，摩根大通其它大部分业务的表现与展望同样喜忧参半。

摩根大通的投资银行有着强大的交易渠道，但在按季节看通常业绩疲软的三季度，经纪业务的收入可能延续二季度的下降势头。

剔除合资企业Tradeweb的IPO收入，摩根大通的交易收入不及预期。利率交易业务表现较好，但受制于谨慎的股票客户。与此同时，欧洲固定收入业务也亮红灯。

股票交易以12%的跌幅成为交易业务中跌幅最大的业务，二季度为17亿美元，预期值为18.2亿美元。

由于美国银行和摩根士丹利尚未公布财报，整个板块的要点要到巨头财报季结束才能提炼。但现在我们已经可以看到一些显而易见的要点。

目前为止的要点：