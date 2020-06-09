黄金加速回落

新冠疫情相关经济复苏继续引起全球市场的关注。

2020/6/9 11:35:00
新冠疫情相关经济复苏继续引起全球市场的关注。上周公布的一系列经济数据优于预期，其中包括美国供应管理协会制造业数据，以及非农就业人口大增（实值：+250万，预期-800万），市场情绪获撑。此背景下，10年期美债殖利率自6周的沉寂中苏醒，本周收盘上涨近25个基点至0.90%。
殖利率较预期更早的大幅上升未来或波及整个市场（很可能是股票领域），但对黄金的影响立竿见影。正如过去所强调的，黄金和10年期美债殖利率呈负相关，上周殖利率上升的同时，黄金价格下跌了45.00美元，重回1685.00美元区域。 
金价的下跌与我们在5月22日上一篇黄金评论中的警告一致，当时金价刚刚交投攻入1765美元高点：
“这增加了一种可能性，即如果金价已于本周1765美元高位完成5浪推高，或即将面临一轮重大修正回调行情。至少日图RSI指标看跌背离发出上行动能正在减弱的信号，并为黄金多头收紧止损提供了正当理由。”
我们需要留意10年期美债殖利率，看看他们会不会盘整上破涨幅,从纯技术面角度来看，若黄金下破趋势线支撑位1694美元，将提供一个上述重大回调正在展开的强有力信号，金价或整体进入1550/1450美元区域。若金价失守4月21日1661美元低点，将为回调观点树立信心。
交投角度而言，若未来几周回调行情如期推进，且宏观中期图景依旧支撑金价，则此轮下跌将被视为在新一轮推高预期中重建黄金多仓的机会。

Golden retreat gaining momentum

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年6月9日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

相关主题： 大宗商品 黄金

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
Matt Simpson
九月 27, 2022 05:36 上午
    交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
    Matt Simpson
    九月 27, 2022 05:36 上午
      交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      九月 27, 2022 05:36 上午
        交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        九月 27, 2022 05:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。