新冠疫情相关经济复苏继续引起全球市场的关注。上周公布的一系列经济数据优于预期，其中包括美国供应管理协会制造业数据，以及非农就业人口大增（实值：+250万，预期-800万），市场情绪获撑。此背景下，10年期美债殖利率自6周的沉寂中苏醒，本周收盘上涨近25个基点至0.90%。殖利率较预期更早的大幅上升未来或波及整个市场（很可能是股票领域），但对黄金的影响立竿见影。正如过去所强调的，黄金和10年期美债殖利率呈负相关，上周殖利率上升的同时，黄金价格下跌了45.00美元，重回1685.00美元区域。金价的下跌与我们在5月22日上一篇黄金评论中的警告一致，当时金价刚刚交投攻入1765美元高点：“这增加了一种可能性，即如果金价已于本周1765美元高位完成5浪推高，或即将面临一轮重大修正回调行情。至少日图RSI指标看跌背离发出上行动能正在减弱的信号，并为黄金多头收紧止损提供了正当理由。”我们需要留意10年期美债殖利率，看看他们会不会盘整上破涨幅,从纯技术面角度来看，若黄金下破趋势线支撑位1694美元，将提供一个上述重大回调正在展开的强有力信号，金价或整体进入1550/1450美元区域。若金价失守4月21日1661美元低点，将为回调观点树立信心。