美元指数会不会给予黄金上行机会？ - 嘉盛官网

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/8/30 19:17:00
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Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
  • 美元指数的反弹止步于2002年高点下方不远处
  • 黄金已连续4周收低，目前来看可能收出第5根阴线
  • 黄金货币对下跌过程中的波动性在降低
  • 黄金篮子（兑主要货币）正显露可能筑底的信号
  • TIPS收益率之差在扩大，可能引领金价上扬

 

黄金多头这几个月日子不好过，因为此贵金属已经连续下跌四个月 还有不到两个交易日可能完成第五个月下跌。但那可能也是金价将展开某种均值回归行情，或其下跌势头至少减弱的信号。

首先，浏览“连续K线计数”指标后我们发现，上述这样的序列并不常出现。所以，我们有望走向“上升”的月份。2021年到目前为止，1676一直是可靠的支撑位，伴随着上月看涨锤子K线。其次， 美元指数反弹止步于20029月高点下方不远处，也是黄金多头可以抓住的一线希望。

第三，美债与通胀保值债券的收益率之差（TIPS spread）在扩大，值得警惕做空策略。该指标被视为市场对通胀预期的看法，于76日形成低点，金价随后在当月21日也形成低点。下图的下半部分展示了黄金ETF持仓不断下降同时金价承压下挫，但方向滞后于黄金。所以，我们更愿意关注TIPS之差，用以判断黄金的潜在方向。

 

 

黄金篮子正显露筑底潜在信号

如果观察黄金兑一揽子货币（比如主要货币），我们可以判断黄金的价格涨跌是否出于自身的强弱。日图显示，黄金篮子处于下跌趋势中 其本身就疑似是对更大上涨趋势的修正 但正显露在50%回档位附近筑底的信号。所以，我们警惕的不仅是黄金兑美元的上涨，而是兑所有货币开始走高。

 

 

现货黄金日图

总而言之，我怀疑黄金的下行空间可能有限。如上所述，2021年低点17672021年以来一直构成支撑。如果价格朝该位下探，或促使多头重新涌现继而提振市场。即便金价继续下跌，依照附近的1700支撑位判断，空头的风报比似乎也不够吸引人。

 

昨天金价形成了小十字星，表明尽管看到了上周五的大阴线，市场依然不愿继续下探。另请注意，7月底形成了一根看涨阳线，表明1711可能构成支撑。所以，我们现在留意逆势反弹行情的波段低点就位的证据。但我们可能需要看到更多证据显示，美元指数的波段行情见顶。美元指数昨天在20029月高点下方形成了看跌Pinbar

 

 

 

 

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