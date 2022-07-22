金价攻克1700，后市偏于继续下跌 - 嘉盛官网

金价已跌破1700，为8月以来首次，并且今天继续下跌。有观点认为，1700是关键价位，可能在较长时间里起到支撑作用。但金价现在攻克了该位，市场要消化这个事实，并引起次生波动。

在黄金近期强有力的下跌趋势中，避险资金流似乎难觅踪影。但我们不妨这样想，如果不是因为不断酝酿的紧张地缘政治局势，金价或许跌得更厉害。

金价日图打破下降三角形并在隔夜到达此形态目标，之后进一步下破200周指数移动均线。200周指数移动均线属于长期价位，通常不易被打破，金价或围绕着均线震荡。与此同时，10周和20周指数移动均线目前约束上档，空头可能选择逢高沽出。

金价月图

本月交易还有几天，但金价业已下挫6.5%，跌幅创下13个月之最，显然遭到了美元上涨和央行积极加息的打击。如果本月收低（目前看起来有可能），将是今年第五根阴线，也将是2013年以来最糟糕的开局。

基于这个角度，我不急于下结论说金价筑底。但金价逼近1687附近的技术面节点，进入8月后可能围绕该位上下起伏。

月图就交易于2018年趋势线下方，略高于疫情爆发的2021年的低点，也在2016年低点到2022年高点行情的38.2%回档位。所以，7月收盘价可能左右8月情绪走向，造成令人惊艳的反弹或持续下跌两种不同的结果。

但我猜在2021年低点下方筑有大型止损单，要系好安全带，小心被触发。从当前波动性水平来看，如果攻克，空头可以轻而易举到达1600。

要想调头向上展开实质性反弹，可能需要通胀业已触顶以及央行结束紧缩政策的确凿证据，但目前看来遥不可及。

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