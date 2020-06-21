黄金涨势的恢复在得到确认的边缘





在包括美国、中国、德国、韩国与澳大利亚等国家在内的新增病例激增后，乐观情绪转变为围绕着最新的爆发是否可以得到控制的谨慎情绪。市场在思考，新的爆发是否正如美国一传染病专家所警告的那样，成为的“森林火灾”的发端。疫情第二轮传播的可能性给市场翘首以盼的“V”形经济复苏蒙上阴影，这点得到了美国波士顿联储主席Rosengren周末评论的突显。Rosengren表示，第二轮传播可能削弱下半年经济健康复苏的潜力，需要给出更多的财政与货币政策支援。第二轮传播带来的不确定性以及更多财政与货币支持的前景利好黄金的宏观叙事。黄金今天早上反弹，现在即将确认已经重拾上涨趋势。从下面的图表可以看出，除了5月中旬一度飚升至1765高点之外，2个月中的大部分时间里黄金一直在1660一线-1750一线的区间内盘整。金价自1660关键支撑区域反弹，所以我们在此文中谈到的加深回撤前景落空。今天早上站上近期区间高点1745/50，一定程度鼓舞了市场：上涨趋势或已恢复。如果现在突破并且日图收上1765，可能确认重拾上涨趋势。在这样的背景下，我们倾向于在今天早上站上1750后开立小规模的多头头寸，期待突破并且日图收上1765高点。止损位最初应放置于1715下方，如果金价逼近1785，可将其上调至1735。目标先后指向1800和1850。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年6月18日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐