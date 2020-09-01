



在昨天一篇关于标普500指数（创下1984年以来最佳8月战绩：上涨7%）的文章中，我们回顾了美联储主席鲍威尔上周杰克逊霍尔年会讲话重点。这当中包括正式宣布平均通胀目标(AIT)，美联储对殖利率曲线控制(YCC)缺乏热情，因为他们认为，在当前环境下，使用殖利率曲线控制效果有限且成本高昂。隔夜时段美联储副主席Clarida的讲话则让市场把注意力再度投向美联储未来运用YCC的可能性。“当前环境下，对殖利率设定上限和目标是没有必要的，但这仍应是一个政策选项，如果未来情况发生显著变化，委员会可对其进行重新评估。”假设美联储决心提振通胀预期并容忍经济过热，则实际利率需要继续牢牢守在负值区间。YCC是实现该目标的一种有效方式，该认识已导致负实际利率主要受益者之一的黄金今晨大放异彩。正如周一《一周展望》视频中所指出的，如果金价突破1980美元近期高点，将初步证实自2075美元高点以来的修正已于1862美元低点完成，金价重拾上涨趋势。支持该论点的技术面原因如下： 探至1862美元的下跌夺回3月1451美元低点以来趋势线支持,黄金上涨趋势保持完好。 过去三周中，黄金似乎已构筑又一个5浪（abcde）调整形态。在今年1月和4月强劲反弹前，这种形态同样清晰可见。 若上破且日线图收于2075美元高点以来下行趋势线下方，则进一步确认上涨趋势已经恢复。简而言之，在今早金价突破阻力及隔夜Clarida的讲话后，我们倾向于重建黄金多仓，留下黄金日收盘于1980美元之上后的加仓空间。目标为金价重新测试并突破2075美元高点。止损应设在中期支撑位1950美元下方5美元位置。或者当前上升趋势支撑位1915美元下方的更佳位置。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年9月1日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

