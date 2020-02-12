冒险情绪回暖，黄金承压下挫

周三，黄金连续第二个时段扩大跌势，原因是鲍威尔证词没有任何出人意料的地方，加之围绕着新型冠状病毒的担心呈现出减轻的迹象。

前一时段黄金下跌，原因不是鲍威尔对美国经济措词严谨、谨慎乐观的评估，更可能是他几乎没有表示出对疫情爆发的担心。

关于经济

鲍威尔表示，他认为美国经济状态良好；他强调了强劲的劳动力市场与消费者支出。他补充指出，他找不到美国经济当前扩张势头无法延续的任何理由；货币政策在当前水平适宜。他的评论意味着，略微降低近期对降息的期待。这可能给无息收入的黄金带来一定的下行压力。

鲍威尔不为疫情所动

但黄金拥趸更关注的可能是鲍威尔表示，新型冠状病毒的爆发几乎没有改变预期中的美国利率路径。美联储将关注疫情的进展及其对中国经济以及中国贸易伙伴经济的影响，与此同时，美联储认为那不会从根本上改变美国经济或利率前景。

周三冒险情绪同样升温，原因是疫情最严重的湖北省的新增病例为一个月最低。此外，高级专家钟南山曾认为，疫情可能在本月达到顶峰。市场报之以乐观，风险资产重新受到青睐而避险的黄金价格在下跌。

黄金需要关注的价位

小时图上的上涨趋势保持完好。1555-8为趋势线支撑，也是200期简单均线所在。

即时支撑位可见于今天低点1562、200期简单均线1558和趋势线支撑1555。

但若站上1577和1570阻力位，可能确认上涨趋势保持完好。



