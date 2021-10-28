如何开始黄金交易：黄金市场交易的完整指南- 嘉盛集团官网

什么是黄金交易

黄金交易是押注黄金价格以从中获利的行为，通常通过期货、期权、现货或股票与ETF的方式。一般而言，黄金交易中不涉及实物金条或金币，而是以现金结算。

做出交易黄金的理由很多，比如纯粹投机、希望买入并占有实物黄金，或对冲不稳定性。

交易黄金时您并不一定需要秉持“低买高卖”的传统词条，因为对金价您既可以做多也可以做空 – 既可以利用价格下跌的市场，也可以利用价格上涨的市场。无论持有多头还是空头，黄金交易的目的是预测市场的波动方向。市场的波动方向越符合您的预测，您的获利空间越大。而与您的预测方向背离程度越深，您的亏损将越多。

外汇与黄金交易的比较

是买入货币还是黄金，最终取决于您的风险胃口与交易目标。

外汇市场是全球最大的金融市场，日成交量约为6万亿美元。由于交投活跃，外汇市场极其不稳定 – 可能带来无数的机会，但也伴随着高风险。

黄金交易则以稳定而出名，这也使得黄金成为贮藏财富的最流行投资方式之一。外汇交易员可能关注短期价格波动，而大部分黄金交易员将着眼于长期趋势。

黄金的价值

黄金的价值源自历史情感、文化与金融价值，世界各地不同社会经济和文化背景的人都视黄金为财富的象征。

黄金的价值相对稳定，但因其流行度与价值贮藏用途，价格涨跌幅度可能大于其它大宗商品。

哪些因素影响金价？

和所有在交易所交易的市场一样，黄金的价格取决于供需状况。如果黄金市场供应饱和但没有与之匹配的黄金需求，金价将下跌。如果黄金需求增加但供应没有扩大，金价将上涨。

影响金价的关键因素有：

经济与政治不确定性： 黄金被视为避险资产，在不稳定的时候用作通胀对冲工具。黄金的避险资产声名来自其价值贮藏的传统用途与经久不衰的可靠性。随着通胀上升，交易员与投资者可能选择将财富存放于黄金而不是风险更高的资产，这推动金价上涨。

工业用途 ：黄金的主要需求来自珠宝、技术行业与投资需求。黄金需求的多样性与持续性意味着黄金市场相对稳定。比如，经济不确定性可能削弱珠宝与电子产品需求，但生发的投资需求可能将金价挡在极端波动的大门之外。

新探明矿产 ：黄金的供应有限，新的黄金开采公司最终将无利可图。但采矿目前仍占到所有黄金供应的 75% 。所以，任何新探明的黄金矿产都将增加此金属的供应并在短期内影响金价。黄金供应的另一重大来源是回收 – 主要来自珠宝与技术行业。

美元 ：黄金以美元计价，所以美元的任何波动都可能提高或降低黄金对投资者的吸引力。比如，美元下跌的话，寻机以美元以外货币买入黄金的投资者可能有利可图。

黄金期货

期货合约是黄金交易的主要方式。期货合约是在未来日期以规定的价格买卖黄金的协议，到期交割时可以占有实物黄金，但也可以选择以现金结算。

黄金期货的主要交易所是伦敦场外市场、美国期货市场COMEX和上海黄金交易所。这些交易所充当中介，处理期货合约而非实物黄金的交易。一标准黄金期货合约代表100盎司黄金。

您交易期货合约的盈亏取决于买入期货合约的价格与卖出期货合约的价格之间的差额。黄金期货每次波动增量都是10美元，每波动一点您的盈亏为10美元。

您可选择我们，利用基于源生性市场的点差押注与差价合约交易黄金期货。我们提供的黄金期货的月度和季度到期日期与源生市场相同，不收取隔夜融资费用 – 所有成本在一开始就计入了点差。

黄金期权

拥有黄金期权，您有权但无义务在规定的到期日以规定价格，即行权价格，交易黄金。买入看涨期权，即您有权买进黄金，而买进看跌期权，您有权沽出黄金。

大部分黄金期权以黄金期货为源生性资产，也就是说，每张合约代表100盎司黄金，每次波动增量都为10美元。

买入看涨期权是因为相信黄金价格将上涨。如果在到期日前金价涨至您的行权价格之上，您从中获利。如果到期日金价低于您的行权价格，您可任由看涨期权到期作废，损失的只有为开仓而付出的权利金。

而若买入看跌期权，期待的是金价下跌。如果到期日前金价跌破您的行权价格，您将获利；但若价格升至您的行权价格之上，您将损失为开仓而付出的权利金。

黄金现货价格

交易现货黄金您可以在当时当刻，而不是规定的未来某个日期，即得到确切的价格。我们的现货大宗商品市场没有到期日，价格基于源生性黄金期货合约，即您可交易黄金市场而无需因为到期而对头寸进行展期。

我们将现货市场差价合约称为‘Cash’，将点差押注称为‘Daily funded bet (DFB)’。我们的Cash和DFB提供低点差且无到期日期 – 无论持有头寸多久都行，非常适合短期交易。如果在每天市场休市后保留头寸，则需要支付隔夜融资费用。

黄金股票与ETF

交易黄金股票与ETF是间接持有此贵金属敞口的一种流行方式。

黄金股票包括那些涉及黄金勘探与开采业务的公司，一般与金价正相关 – 当黄金需求增加，这些公司从其发现中赚取更多。但公司的成长与股票回报也取决于管理策略、产出成本与对冲通胀。黄金行业的部分重要参与者包括Barrick Gold Corp、Franco Nevada Corp 和 Newmont Corp。

您也可以通过交易型开放基金（ETF）更深地介入黄金市场。ETF的买卖方式与股票相似，不同的是前者的价值取决于黄金股票或黄金股票组合的源生性价值。所以，您的头寸将跟随黄金价格或黄金股票起伏，头寸的价值将因某只基金的变化而变化。

比如，SPDR Gold Trust是一只持有储备黄金的ETF，其价格大约是金价的十分之一 – 如果金价报在1800美元，此基金的价格在180美元左右。

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