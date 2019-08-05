美中贸易关系趋紧，金价可望上攻1488？

周一早盘，黄金涨逾1.1%，攀升至数年新高1460附近。
自FOMC上周宣布降息以来，黄金强力反弹，幅度超过3%。美联储偏强硬的降息一开始推低金价，但美-中贸易关系日渐紧张则推高金价。
在对2500亿美元进口中国商品征收25%关税的基础上，美国总统上周宣布再对3000亿美元进口中国商品征收10%的关税。
隔夜美元兑人民币站上7，这点可以缓冲关税增加的影响，也令人心生警惕贸易战演变成货币战。
黄金价格需要关注的价位：
黄金日图显示，多头牢牢占据上风。金价交投于50、100和200天简单移动均线上方，并且其RSI尚未超买。金价在早盘站上6年高点1453，收于其上可望上攻1488，并为上摸1550奠定基础。下档支撑可见于1438、1400。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
七月 4, 2022 02:02 上午
五月 12, 2022 03:55 上午
四月 7, 2022 03:24 上午
三月 25, 2022 04:13 上午