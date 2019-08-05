美中贸易关系趋紧，金价可望上攻1488？

周一早盘，黄金涨逾1.1%，攀升至数年新高1460附近。

自FOMC上周宣布降息以来，黄金强力反弹，幅度超过3%。美联储偏强硬的降息一开始推低金价，但美-中贸易关系日渐紧张则推高金价。

在对2500亿美元进口中国商品征收25%关税的基础上，美国总统上周宣布再对3000亿美元进口中国商品征收10%的关税。

隔夜美元兑人民币站上7，这点可以缓冲关税增加的影响，也令人心生警惕贸易战演变成货币战。

黄金价格需要关注的价位：

黄金日图显示，多头牢牢占据上风。金价交投于50、100和200天简单移动均线上方，并且其RSI尚未超买。金价在早盘站上6年高点1453，收于其上可望上攻1488，并为上摸1550奠定基础。下档支撑可见于1438、1400。