



周三，现货黄金上涨0.8%至1809美元，2011年以来首次突破1800美元。投资者对黄金的需求日趋高涨，彭博社数据显示，今年迄今黄金ETF总持有量增加了655.6吨，超过2009年全年的创纪录增幅。与此同时，上周疫苗研发进展对金价的影响被证实仅为昙花一现，投资者正将注意力转向新冠病例的再次激增。技术面角度看，正如日线图所示，黄金动能日渐增强。金价已创下新高，且RSI并未构筑看跌背离。随着价格接近此前预测的第一个价位，我们将预测水平上调。1755美元可视为最近的支撑位，价格或攻向分别位于1855美元和1885美元的第1和第2阻力。反之，若失守1755美元，则意味着下个支撑1715美元进入视野。









来源：TradingView, Gain Capital