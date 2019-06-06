降息期待战胜贸易关切，黄金璀璨夺目

弱于预期的数据再度令投资者关注美联储加息。投资者如此沉迷于降息的前景，以至于忽略了特朗普针对中国5000亿美元产品的最新关税威胁。

在降息乐观情绪战胜全球贸易忧虑的推动下，黄金上涨。此贵金属连续第7个时段上涨，本周涨幅已达2.2%，也是2018年1月以来历时最长的一次连涨。

在周三意外严重少于预期的私营企业新增就业报告公布之后，投资者又在周四迎来了弱于预期的失业金申请人数报告，因此没有信心周五的非农就业可以好于预期。

非农预期：

新增就业185,000，前值263,000

每小时收入 0.3%，前值0.2%

年收入 3.2%，前值3.2%

失业率 3.6%，前值3.6%





新增就业如果弱于预期且薪资增长停滞，将提升美联储提前降息的预期，从而拖累美元并提振黄金。但若数据意外好于预期，黄金可能迅速回吐涨幅。

金价需要关注的价位：

黄金上涨的动能仍在。黄金攻克1333阻力使其构成近期支撑位，并上看1346，那是今年高点，也是关键阻力位。如果站于其上，可能打开摸至1367的大门。下档方面，如果因非农就业强于预期而下破1333，则金价可能下探1323。