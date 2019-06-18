央行温和言论增多，黄金大放异彩

在越来越温和的各国央行和避险情绪升温的作用下，黄金连跌两天后于周二上涨。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/6/18 20:14:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

在越来越温和的各国央行和避险情绪升温的作用下，黄金连跌两天后于周二上涨。

欧洲央行行长德拉吉确认市场长久以来的怀疑。德拉吉给出了迄今最清晰的信号，暗示央行准备在需要时启动新一轮刺激政策。

接下来关注美联储

德拉吉今天发表的评论正值美联储开始为期两天的货币政策会议，并且投资者开始准备迎接更温和的声明。这次降息并不在广泛预期中，但市场参与者相信美联储将开始调整政策，为最快7月或者9月降息做铺垫。

根据CME联邦基金市场的数据，关于7月降息的期待值现在升至88.7%，并且市场计入96.7%的9月降息几率。

这里的一个重大问题是，美联储将有多温和？一个可能出人意料的地方是，美联储或许给出较为中性的基调。

持有无息收入的黄金的机会成本降息。过去几个月，受到当下的美-中贸易争端与弱于预期的美国经济数据的推动，降息预期已经升温。

中东局势越来越紧张，对黄金避险需求增加

除了各国更多的温和言论之外，避险情绪也提振黄金价格。特朗普向中东增兵1000人，引起了了美国与伊朗起冲突的忧虑。在此之前的上周，有油轮遇袭。这种忧虑促使资金进入黄金与日元避险。

黄金要关注的价位：

金价周二涨逾1%。由于金价交投于50、100和200简单均线上方，上涨动能依然强劲。金价最近攻克了1348阻力，现在上看1358阻力，然后剑指1363.5和1393.2。下档支撑可见于1344、1330和1320。



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