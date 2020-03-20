黄金反弹，但可能只是下跌中继

周五黄金反弹，收复前两个时段的部分失地。过去两周里，此贵金属跌逾10%。

过去两周里，黄金没能成为避风港而上涨，反而持续承压。对于疫情的担心与日俱增，导致投资者了结黄金头寸，用于

1) 补足保证金

2)或，在抛售一切模式和“现金为王”的气氛中转而进入美元。

但今天，在整体风险情绪略有回暖的环境中，由于刺激政策密集出炉，投资者暂停抛售为现金的操作，谨慎地回到市场买入。各国央行与政府本周为缓冲新冠疫情对经济冲击而采取的举措终于奏效。原油与黄金股在上涨。

死猫弹？

但这很可能是了结为现金的操作暂停下的死猫弹，所以此时买入黄金以对冲周末风险并不是一个明智的策略。

目前阶段将不会出现快速反弹。在欧洲部分国家和美国，长期的社交隔离、个人隔离和可能的封锁阶段才刚刚开始，美国和欧洲的状况可能继续恶化。“现金为王”的阶段很可能尚未结束。

那如果风险情绪改善呢？

即便冒险情绪确实回升，在强力刺激政策的环境中，市场也不会待在避风港。英国推出3300亿英镑救援一揽子计划，今天下午还会推出更多。美国正在讨论1万亿美元的驰援一揽子计划。股市在上涨。一旦风险情绪显著改善，交易员一般会转向风险较高的资产而不是黄金。

需要关注的价位

虽然黄金今天迄今上涨2%，技术面依然看跌。收上200期均线可能吸引更多多头入场。

4小时图上即时阻力位可见于今天高点1516、200期均线与3月17日高点构成的强阻力位1555。

下档支撑可见于今天低点1455、3月16日低点1451，如果失守，下看2019年8月5日低点1437。