黄金反弹逾1%，上看1855阻力大关

美国拜登政府开始与众议院共和党就“抗疫”刺激议案进行谈判，市场期待更多刺激政策的出台，这带动黄金反弹逾1%。如果谈判结果积极，可望推高金价。

黄金上周五收上1800，周一欧洲时段全程走高。关键阻力可见于1855，那是200天均线与50天均线相交处。如果攻克此处，可能打开上看2月高点1875的空间。

下档当前支撑位可见于1800心理大关，然后是2月4日低点1785。日图如果收于该位之下，金价可能扩大跌势，至1765。

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