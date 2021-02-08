黄金反弹逾1%，上看1855阻力大关

美国拜登政府开始与众议院共和党就“抗疫”刺激议案进行谈判，市场期待更多刺激政策的出台，这带动黄金反弹逾1%。如果谈判结果积极，可望推高金价。
黄金上周五收上1800，周一欧洲时段全程走高。关键阻力可见于1855，那是200天均线与50天均线相交处。如果攻克此处，可能打开上看2月高点1875的空间。
下档当前支撑位可见于1800心理大关，然后是2月4日低点1785。日图如果收于该位之下，金价可能扩大跌势，至1765。
关于黄金交易的更多信息请单击此处。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
七月 4, 2022 02:02 上午
五月 12, 2022 03:55 上午
四月 7, 2022 03:24 上午
三月 25, 2022 04:13 上午