黄金日内交易：美联储重申承诺，金价重回盘整区间





黄金现货价格昨日上涨1.2%至每盎司1735美元，创下5月7日以来最大单日涨幅。美联储委员预测中值显示，联邦基金利率当前水平预计将维持到2022年底。美联储主席杰罗姆•鲍威尔表示，美联储“甚至没有考虑加息”，而且“坚决致力于”运用其政策工具。他淡化了5月非农就业意外增长的影响，指出将有相当大一部分人无法回到原来的工作岗位，劳动力市场需要一段时间才能恢复。从技术面角度看，现货黄金已上破1小时图5月18日以来看跌通道。在近期反弹之后，较长线盘整区间依旧完好。尽管可能在区间内横盘，但1714美元或被视为最近支撑位(在区间中点附近)，而第一和第二阻力位可能分别位于1745美元和1765美元。反之，若失守1714美元，或为探向下个支撑1696美元开路。

Source: TradingView, Gain Capital