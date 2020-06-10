黄金日内交易：美联储重申承诺，金价重回盘整区间

黄金日内交易：美联储重申承诺，金价重回盘整区间

作者： 
2020/6/11 8:00:00
作者： 

黄金现货价格昨日上涨1.2%至每盎司1735美元，创下5月7日以来最大单日涨幅。美联储委员预测中值显示，联邦基金利率当前水平预计将维持到2022年底。
美联储主席杰罗姆•鲍威尔表示，美联储“甚至没有考虑加息”，而且“坚决致力于”运用其政策工具。他淡化了5月非农就业意外增长的影响，指出将有相当大一部分人无法回到原来的工作岗位，劳动力市场需要一段时间才能恢复。
从技术面角度看，现货黄金已上破1小时图5月18日以来看跌通道。在近期反弹之后，较长线盘整区间依旧完好。尽管可能在区间内横盘，但1714美元或被视为最近支撑位(在区间中点附近)，而第一和第二阻力位可能分别位于1745美元和1765美元。反之，若失守1714美元，或为探向下个支撑1696美元开路。

Source: TradingView, Gain Capital
相关主题： 大宗商品 黄金 Fed Powell

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
Matt Simpson
九月 27, 2022 05:36 上午
    交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
    Matt Simpson
    九月 27, 2022 05:36 上午
      交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      九月 27, 2022 05:36 上午
        交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        九月 27, 2022 05:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。