俄乌危机推高黄金- 嘉盛官网

市场非常不喜欢不确定性，黄金因此走高。但这一切可能因为新的消息而瞬息转变。

2022/2/18 13:19:00

我的同事Matt WellerFOMC会议记录发布之后撰文阐述了黄金（现货黄金/美元）如何基于宏观经济形势（即高企通胀与加息环境）走高，但黄金今天的走势似乎更多地基于俄乌危机而非长期宏观背景。

隔夜消息不断。先是俄罗斯声称乌克兰军队向其开火，后是乌克兰国防部表示，亲俄部队的炮轰于当地时间下午100停止。

美国时段开盘后美方接棒。美国声称，俄罗斯军队已挺进乌克兰边境并驻扎，俄罗斯“即将入侵”乌克兰。

俄罗斯驱逐美国驻俄副大使并对美国的复函做出回应，令紧张事态升级。俄罗斯表示，美国与北约的军事行动频繁，引人警醒；俄罗斯的底线被挑战。俄罗斯还表示，如果无法与美国达成一致，得到具有法律约束力的保证，俄罗斯将被迫回应以包括实施军事技术措施在内的举措。

动荡的俄乌局势利好黄金。此黄色金属于211日站上疫情初期以来的长期对称三角形，但受制于20211116日前高点1877.16附近，今天才攻克该阻力。上方存在强阻力带1911 - 1923，由20211116日高点到1215日低点行情的127.2%扩展位、202161日以来前高点以及20208月历史高点到20213月低点行情的61.8%回档位组成。如果击破该区间，价格可以站上20211116日高点到1215日低点行情的161.8%扩展位与水平阻力位构成的1953.66 - 1959.34阻力区间。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

 

第一支撑位在前高点1877.16附近，然后是长期三角形上轨下斜趋势线和215日低点1844.61附近，接着是50天均线1815.62

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

今天早上传出的各种消息给俄乌前景蒙上不确定性阴影，预计今后还会不断传出各种消息。市场非常不喜欢不确定性，黄金因此走高。但这一切可能因为新的消息而瞬息转变，在这样不确定的环境中，交易者应该小心谨慎，做好适当的风险管理。

 

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