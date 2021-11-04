黄金外汇交易：如何在外汇市场交易黄金？- 嘉盛集团官网

什么是黄金外汇交易？

黄金外汇交易是一种术语，用于谈论通过外汇市场布局黄金市场的方式，该方式可以不用买卖此贵金属，或借道期货押注其价格涨跌，而是通过美元计价的货币对或借由黄金相关货币对交易黄金。

黄金在历史上曾扮演过货币的角色，所以仍被国际社会公认为外汇市场的一部分也在意料当中。黄金的外汇交易代码是XAU。

在外汇市场交易黄金可以成为外汇交易者交易此大宗商品与多元化其投资组合的一个好的途径。黄金在全球危机期间相对其它资产呈现的稳定性，使其成为抗击通胀的流行工具。在重量级市场事件发生前后，惊惶不安的投资者会高度关注此大宗商品，涌入其中避险。

比如，在新冠疫情期间，各国政府与交易者们开始将资金转入黄金，保护其不受通胀的侵蚀。

可以在外汇市场交易黄金吗？

是的，可以通过现货黄金/美元货币对交易黄金。该货币对是黄金的现货价格，展示一盎司黄金所需付出的美元成本。读者也可以通过交易与此贵金属关联的其它货币对，比如美元、澳元、南非兰特和瑞郎等交易黄金的价格。

黄金与美元

黄金与美元传统上负相关，即在投资者乐观情绪升温时，资金流出黄金并涌入货币，而在经济表现不佳时，资金流出外汇等高风险资产并涌入黄金。

但一定要注意，黄金定价涉及到的因素不只有美元。也就是说，黄金和美元之间的关系并非直截了当，也并不总是1：1波动，在美元作为全球储备货币而被视为避险资产并导致各种资产同步波动的例子中尤为明显。

黄金和澳元

澳大利亚作为全球第三大黄金生产国的地位使得黄金和澳元之间的关系极为紧密。澳大利亚每年生产价值约50亿美元的黄金。

黄金因此与澳元/美元之间存在正相关联系。当黄金上涨，澳元/美元也倾向于上涨。而当黄金下跌，澳元/美元通常下跌。事实上有研究发现，名义黄金价格每上涨1%，澳元/美元名义汇率就升值0.5%。

黄金和南非兰特

因为南非是大型黄金出口国，南非兰特的走势通常与黄金相关。当黄金价格上涨，兰非兰特被认为也会上涨。在南非兰特初次自由流通时，这种情况尤为真实。但因为黄金这种贵金属占到南非总出口的15%左右，所以南非兰特与黄金之间的正相关联系如今仍然存在。

可通过美元/南非兰特货币对交易上述联系，该货币对理论上与黄金价格反向相关。

黄金和瑞郎

瑞士拥有超过四分之一的全球黄金储备，因此瑞郎走势传统上与黄金同步，也是相当常见的黄金“代言人”。美国与中东地缘政治紧张局势升级后，2020年年初瑞郎与黄金之间的关系最为紧密 – 黄金反弹至1560附近，而瑞郎同步摸至1.03盘中高点。

所以，要交易黄金，读者应当关注黄金与美元 / 瑞郎货币对之间的负相关联系，即当黄金价格上涨时美元 / 瑞郎下跌，反之亦然。

在外汇市场交易黄金需要注意的风险因素

在外汇市场交易黄金之前需要关注以下因素：

流动性 – 一天当中建立头寸的难易程度是可以发生变化的，但黄金货币对的每日平均成交量通常超过所有货币对（除欧元 / 美元、英镑 / 美元和美元 / 日元）。

供需 – 和所有市场一样，需求上升而供应减少时价格上涨，在供应增加而需求减少时价格下跌。全球黄金需求的一半来自珠宝生产，另 40% 来自投资者。

市场波动性 – 我们曾经说过，黄金价格背后的波动性来自其避险属性。当其它高风险资产表现不佳时，人们转向黄金。而当高风险资产表现亮丽时，黄金下跌。

日内交易者可以在外汇市场交易黄金吗？

日内交易者有可能在外汇市场交易黄金，但取决于当时的市场条件，因为黄金绝大部分时候相对稳定，除非进入一段经济发展不确定、波动性上升的时期。

现货黄金/美元通常在区间内交投，随着时间的流逝涨至前高点或跌至前低点，对应的交易策略更受欢迎。比如，当金价趋于上涨时建仓，将卖出目标设置在已知的阻力位。这相对日内交易属于低风险策略，目的也不是快速获利，而是从现货黄金/美元价格较为可靠的属性中获益。

黄金外汇交易时间

黄金外汇市场是一个24小时开放交易的市场，但成交量的高峰期通常出现在纽约时段，即(UTC)下午1：00到晚上10：00。

在高峰期交易黄金可以获得更高的流动性和较低的波动性，充分发挥黄金的避险作用。而如果在成交量较低的时候交易黄金，流动性较少但可获得执行较长期策略所需要的额外波动性。

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