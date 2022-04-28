美元涨势势如破竹，黄金多头节节败退- 嘉盛官网

相比上周2000附近的最高点，黄金目前跌逾5%，且正在考验两个多月的最低点。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/4/28 13:55:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

美元兑欧元、英镑等对手货币触及数年高点，美元指数实现连续第5天上涨。交易者目前还在消化这个全球储备货币大涨的潜在影响。

但对与美元反弹之间存在因果关系的黄金的讨论则不足。在全球通胀处于数十年高点、俄乌爆发冲突且其中一方拥有核武器、亚洲实物黄金需求回暖的背景下，此贵金属理论上应当获得追捧。但美元势强，黄金多头节节败退。

如下图所示，相比上周2000附近的最高点，黄金目前跌逾5%，且正在考验两个多月的最低点。昨天日内形成的小型K线标志金价在当前下跌推动浪中短暂盘整，至少今天到目前为止，短线抛压已卷土重来：

来源: StoneX, TradingView

 

下档需要关注的区域包括200天指数移动均线1860附近和上升趋势线1825附近，多头要想扭转短线下跌趋势，可能需要收复关键的前支撑/阻力区域1910附近。

至于接下来一两周需要关注的经济数据，黄金交易者将密切监测美国定于周四发布的一季度GDP初值、周五的核心PCE。如果有证据显示成长强劲、物价压力巨大、美联储更加强硬，则黄金很可能延续跌势。

 

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