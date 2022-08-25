金价再度下探区间底部- 嘉盛官网

2022/8/25 14:49:00
45 阅读量

我们在一个月前指出，金价如果假性下破区间低点1670，可能为反弹奠定基础。金价最终没有假性下破，但之后还是反弹至1807

金价眼下再度下看持续了28个月的区间的下轨，我们将在本文解释金价反弹受挫的原因以及后市展望。

 

黄金再度遭到美元大涨的打击

金价从810日高点1807下跌至昨晚低点1727恰逢美元指数反弹近4%。正如我们之前所说，黄金与美元之间通常存在反向联系，虽然联系的程度在不同的时间会有起伏。一般情况下，当美元反弹时黄金下跌，反之亦然。

黄金与美元在3月和4月处于正相关联系，到了7月恢复了负相关联系，目前相关系数报在0.60左右。这种强度之下，美元过去一个月的反弹削弱了黄金的上涨力量。

 

债券收益率如何？

黄金有时候和真实收益率呈现负相关联系，比如去年年底和今年上半年的时候，但目前并非如此。如果两者目前是负相关联系的话，那么黄金应该在低得多的水平，即靠近1000的位置。

 

黄金图表如何？

过去28个月，黄金一直交投于1670-2070的宽广区间内。

金价目前再度下看上述区间的底部。一旦黄金守住并自该支撑区域试探性反弹，后市有望反攻1807，甚至有可能摸至区间中轨1870

但请记住，一旦金价下破1670/60并持续走低，可能打开先后跌至15571451的空间。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022823日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 黄金 大宗商品 外汇

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

黄金企稳，美债收益率和美元继续受挫
Fawad Razaqzada
一月 26, 2023 03:52 上午
    虽美元疲软，但黄金和白银步履维艰
    Fawad Razaqzada
    一月 10, 2023 02:19 上午
      美国经济走强，黄金开始遭殃
      Fawad Razaqzada
      十二月 6, 2022 04:14 上午
        黄金突围？为时尚早
        Fawad Razaqzada
        十一月 23, 2022 04:09 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。