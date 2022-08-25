金价再度下探区间底部- 嘉盛官网

我们在一个月前指出，金价如果假性下破区间低点1670，可能为反弹奠定基础。金价最终没有假性下破，但之后还是反弹至1807。

金价眼下再度下看持续了28个月的区间的下轨，我们将在本文解释金价反弹受挫的原因以及后市展望。

黄金再度遭到美元大涨的打击

金价从8月10日高点1807下跌至昨晚低点1727恰逢美元指数反弹近4%。正如我们之前所说，黄金与美元之间通常存在反向联系，虽然联系的程度在不同的时间会有起伏。一般情况下，当美元反弹时黄金下跌，反之亦然。

黄金与美元在3月和4月处于正相关联系，到了7月恢复了负相关联系，目前相关系数报在0.60左右。这种强度之下，美元过去一个月的反弹削弱了黄金的上涨力量。

债券收益率如何？

黄金有时候和真实收益率呈现负相关联系，比如去年年底和今年上半年的时候，但目前并非如此。如果两者目前是负相关联系的话，那么黄金应该在低得多的水平，即靠近1000的位置。

黄金图表如何？

过去28个月，黄金一直交投于1670-2070的宽广区间内。

金价目前再度下看上述区间的底部。一旦黄金守住并自该支撑区域试探性反弹，后市有望反攻1807，甚至有可能摸至区间中轨1870。

但请记住，一旦金价下破1670/60并持续走低，可能打开先后跌至1557和1451的空间。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022年8月23日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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