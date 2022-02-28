﻿

金价回落至1900，等待美国通胀数据- 嘉盛官网

昨天剧烈震荡之后到今天美国通胀数据发布之前，黄金小幅下跌。后市可能继续起伏不定。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/2/28 17:49:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

黄金跌至1900，昨天波幅达100美元之巨

金价目前小幅下跌。昨天，金价先是摸至1975，后下跌100美元。

俄罗斯侵入乌克兰驱使避险资金流入此贵金属，推动其价格创下17个月最高点。美国时段冒险情绪回暖，金价回落。

俄罗斯与乌克兰冲突方面的头条新闻继续主宰市场情绪，黄金后市可能继续震荡。

预计美联储青睐的通胀指标1月年率上升5.1%，高于4.9%的前值。

高涨的通胀将加重美联储压力，迫使其在3月中旬的下次会议上采取更强有力的措施以遏制生活成本的上升。

美联储可能加息25个基点-50个基点之间。俄乌冲突有机会降低美联储大举加息50个基点的可能性，但若油价继续高于100，美联储还是可能被迫加大紧缩银根的力度。

 

金价后市展望

黄金价格4小时图自2月初以来一直交投于上涨通道内，昨天向上冲破该通道，摸至1974，之后跌至1880，随后又上涨并回到前述通道内。

金价今天小幅下跌。MACD形成死叉，后市有望扩大下行。

要打开跌至周图低点1887的大门，空头需要攻克1892，而昨天低点1880可能构成支撑。

50天均线和上升通道下轨所在的1892到目前为止一直扮演支撑位，而且多头在该位涌现并推高价格。从K线形成长下影线来看，市场对低位的接受度不高。

多头可能期待站上1915后形成上抬的高点。



 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 大宗商品 黄金

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
Matt Simpson
九月 27, 2022 05:36 上午
    交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
    Matt Simpson
    九月 27, 2022 05:36 上午
      交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      九月 27, 2022 05:36 上午
        交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        九月 27, 2022 05:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。