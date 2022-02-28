金价回落至1900，等待美国通胀数据- 嘉盛官网

黄金跌至1900，昨天波幅达100美元之巨

金价目前小幅下跌。昨天，金价先是摸至1975，后下跌100美元。

俄罗斯侵入乌克兰驱使避险资金流入此贵金属，推动其价格创下17个月最高点。美国时段冒险情绪回暖，金价回落。

俄罗斯与乌克兰冲突方面的头条新闻继续主宰市场情绪，黄金后市可能继续震荡。

预计美联储青睐的通胀指标1月年率上升5.1%，高于4.9%的前值。

高涨的通胀将加重美联储压力，迫使其在3月中旬的下次会议上采取更强有力的措施以遏制生活成本的上升。

美联储可能加息25个基点-50个基点之间。俄乌冲突有机会降低美联储大举加息50个基点的可能性，但若油价继续高于100，美联储还是可能被迫加大紧缩银根的力度。

金价后市展望

黄金价格4小时图自2月初以来一直交投于上涨通道内，昨天向上冲破该通道，摸至1974，之后跌至1880，随后又上涨并回到前述通道内。

金价今天小幅下跌。MACD形成死叉，后市有望扩大下行。

要打开跌至周图低点1887的大门，空头需要攻克1892，而昨天低点1880可能构成支撑。

但50天均线和上升通道下轨所在的1892到目前为止一直扮演支撑位，而且多头在该位涌现并推高价格。从K线形成长下影线来看，市场对低位的接受度不高。

多头可能期待站上1915后形成上抬的高点。







如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan