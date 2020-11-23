金价或继续修正，关注1740支撑位

黄金隔夜最终击破1850支撑区域的原因，部分可能是疫苗出现“第三剂”好消息，这次是阿斯利康/牛津大学团队。该团队将疫苗接种时间表提前，并且疫苗常温冷藏即可。

脱欧谈判将很快结束的乐观情绪日益升温以及美元在远强于预期的美国PMI预览值数据带动下逆转向上大涨，同样导致黄金承压下挫。

上述PMI数据暗示，尽管新冠病毒病例数激增，美国经济的基础依然强于预期。面对这些数据，人们也在思考美国经济需要多少额外的财政刺激政策。刺激政策前景减弱加上美元上涨，通常利空黄金。

最后，今天早上有报道称，美国联邦总务署（U.S. General Services Administration）通知拜登，特朗普总统授权各联邦机构开始进入权力交接流程。特朗普并没有承认败选，但前述消息部分消除了大选后权力交接失序的尾部风险。

这对黄金的影响如何？

我上次谈到黄金是在两个月前，请单击此处阅读。

金价下破1850支撑位警示11月高点1966以来的修正开启新的旅程（浪4中的浪c），目标是波浪等高位1740.00。我认为在该区域金价可能呈现企稳/筑底信号，有望重拾升势，给出买入良机。

请不要忘了，如果收盘回到前支撑位构成的阻力1850/60上方，可能是重拾升势的第一个信号，可能展开反击/突破2075高点的行情。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年11月24日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。