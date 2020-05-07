黄金盘整接近尾声，关注1675/70区域支撑位

黄金盘整接近尾声，关注1675/70区域支撑位

2020/5/7 11:50:00

在周初的一篇文章中我们谈到了在央行与政府刺激政策扶持下，全球经济最终将度过新冠疫情的冲击。但也引发了一种疑虑，那就是，全球经济是否能够抵挡大流行病紧张的地缘政治升级的双重冲击。

隔夜，美中紧张的双边关系一直占据着头条。中国驻美大使回击了特朗普政府越来越多的反华言论，呼吁结束“互相指责的游戏”，否则双方面临“脱钩”的风险。

中国驻美大使还驳斥了中国应为疫情造成的经济低迷进行补偿的说法。美国包括佛罗里达州、加利福尼亚州、内华达州、宾夕法尼亚州和得克萨斯州在内的各州现已提起向中国追偿的诉讼。

Pew Research Centre的最新民调显示，66%的美国公民对中国持负面看法。这个比例是该公司15年前首次做此类问卷调查以来的最高点。人们真正担心的是，随着美国各州重启经济活动与放松对社交距离的管制，新增病例将增加并且反华倾向进一步升级。

黄金价格似乎正在计入这种可能性。3月低点1451以来的反弹没有站上4月的1747，似乎没有完成5浪。从这点来看，过去四周黄金好像在一个“abcde”的修正浪中盘整。

如果当前下跌可以守住1675/70区域支撑位，则可望为回踩并站上1747一线高点奠定基础。如果突破/收上近期高点兼趋势线阻力1725区域，可能确认重拾上涨趋势

那样的话可能与今年1月-2月间的走势非常相像（在那之后展开了大幅上扬）。有鉴于此，在一个地缘政治紧张局势升级的环境中，黄金市场值得关注。


Gold consolidation almost complete

来源： Tradingview。文中提到的数字截至202057日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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