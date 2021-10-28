黄金：能够得到通胀担忧的助力突破1830吗？ - 嘉盛集团官网

全球经济的通胀信号层出不穷，从口头（Twitter首席执行官Jack Dorsey声称“恶性通胀……正在发生” ）到行动（加拿大央行出人意料地结束其量化宽松计划并将明年的通胀预期大幅上调）都有。

而看涨黄金的投资者遗憾地看到，教科书式的“通胀对冲”、近期数据和对通胀上升的关注都没能推高此贵金属，后者反而继续受制于持续四个月的区间1725-1830。诸多主要经济体的通胀都创下数十年最高点，而黄金在过去一年下跌、过去15个月走平。

但我们的交易者的想法并不同：在StoneX持有黄金未平仓头寸的交易者中，零售成交量做多此贵金属的比例高达91%，这个数字高于上周此时不到70%的水平。

技术面看，黄金自从9月底在1725支撑位附近筑底以来一直在一个短期上涨通道内走高，只不过本周迄今走平：

来源: TradingView, StoneX

展望后市，只要上述上涨通道保持完好，金价短线就有上攻1830强阻力的潜力。但交易者需要站于其上且理想情况下伴随着黄金叙事的变化，才有可能将中线前景转向利好多头的一面。

与此同时，如果金价在强烈的看涨氛围中突破1780附近的上涨通道支撑，可能刺激交易者蜂拥了结累积的多头头寸，从而导致金价快速下探1700一线的下轨。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan