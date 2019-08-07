黄金多头上看1500

在贸易冲突的漩涡中交易员担心全球经济的增长前景，黄金因此受益于避险地位再度上涨。

亚太地区三家央行在隔夜宣布了出人意料的利率决议。新西兰与印度的降息幅度双双大于预期，而泰国的降息则是市场完全没有想到的。我们看到，为了支持各自的经济发展，政策决策层纷纷以较市场预期更大的力度激进行事。

随着美中贸易战持续升级，各国央行越来越担心其对各国经济乃至全球经济的冲击。

交易员如果需要更多全球经济增长放慢的证据，只需看看德国工业产出数据。德国6月工业产出月率下降1.5%，明显差于下降0.5%的预期值。这跟暗号似出现的证据增添了交易员的悲观情绪。

三家央行降息加上德国经济闪现警示信号，令紧张不安的投资者再度投入避险资产的怀抱。

黄金连续第3个时段上涨，早盘摸至1491的数年新高。多头上看1500的心理价位，但在严重超买之下交易者有获利回吐的意愿，所以黄金的反弹可能休整。短线交易者的注意力将转向芝加哥联储主席Evans今天下午的演讲。