金价触及1434/43阻力，后市或下看1382

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2019/6/28 14:32:00
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黄金（期货）短线技术面前景



技术要素

  • 黄金（期货）最近自4月22日的波段低点1267.9反弹，并且持续了3个月、斩获14%以上的涨幅。这轮反弹已经触及关键的中线阻力位1434/43（请看周图）。
  • 另外，金价周图在1434处即将构筑一个看跌“射日之星”K线形态。
  • 继于超买区域发出看跌背离信号之后，四小时图RSI已经下破55这一重要支撑位，这暗示短线涨动能已经减弱（请看四小时图）。
  • 下个重要的短线支撑位落在1382.0，那是小级别下降通道的下轨、5月2日低点到6月25日高点的38.2%回档位。

关键价位（1-3天）

中级阻力位: 1422.7

枢轴点 (关键阻力位): 1443.0

支撑位: 1382.0

下个阻力位: 1462.0

结论

如果受制于关键的水平阻力位1443.00，黄金（期货）可能展开潜在下修，目标1382.0支撑位。

但若站上1443.00，上述短线下跌情境落空之下持续抛物线上涨，目标下个阻力位1462.0.

图表来自eSignal



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