鲍威尔获连任提名，黄金下破1800- 嘉盛集团官网

黄金自从鲍威尔获得连任提名以来一直深陷颓势

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/11/24 14:04:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

黄金下破1800，关注PCE

鲍威尔获得担任美联储主席的提名，接下来四年继续领导美联储。该消息给市场注入了相当大的波动性。

市场目前预期鲍威尔在正常化货币政策方面较为激进，不仅预测美联储第一次加息时间提前，甚至认为明年将加息两次。这当然利空无息收入的黄金，致其本周迄今下跌3.3%左右。

该贵金属周一跌幅“榜上有名”，周二随着债券收益率上涨而延续跌势。

10年期美债收益率周一跃升4.75%，周二再涨1%

美联储在通胀率处于30年高点的环境中，紧缩银根的压力越来越大。

美联储看重的通胀指标PCE平减指标将于周三揭晓，也将成为左右黄金走势的核心。市场预测该指数10月升至4.1%，高于9月的3.6%

 

黄金后市展望

黄金上周区间波动的走势相对明显，上档受制于1877，下档得到1845的支撑。

金价下破了1845支撑位与200天均线1791，且RSI暗示还有下行空间。如果跌破上升趋势线所在的1780，金价近期涨势可能落空，而如果攻克1760，空头有望加紧攻势。

要想取得意义重大的反弹，需要收复200天均线所在的17911800整数关口，然后上攻1810。如果站上1810，多头可能重新上看1845

 

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