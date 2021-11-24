鲍威尔获连任提名，黄金下破1800- 嘉盛集团官网

黄金下破1800，关注PCE
鲍威尔获得担任美联储主席的提名，接下来四年继续领导美联储。该消息给市场注入了相当大的波动性。
市场目前预期鲍威尔在正常化货币政策方面较为激进，不仅预测美联储第一次加息时间提前，甚至认为明年将加息两次。这当然利空无息收入的黄金，致其本周迄今下跌3.3%左右。
该贵金属周一跌幅“榜上有名”，周二随着债券收益率上涨而延续跌势。
10年期美债收益率周一跃升4.75%，周二再涨1%。
美联储在通胀率处于30年高点的环境中，紧缩银根的压力越来越大。
美联储看重的通胀指标PCE平减指标将于周三揭晓，也将成为左右黄金走势的核心。市场预测该指数10月升至4.1%，高于9月的3.6%。
黄金后市展望
黄金上周区间波动的走势相对明显，上档受制于1877，下档得到1845的支撑。
金价下破了1845支撑位与200天均线1791，且RSI暗示还有下行空间。如果跌破上升趋势线所在的1780，金价近期涨势可能落空，而如果攻克1760，空头有望加紧攻势。
要想取得意义重大的反弹，需要收复200天均线所在的1791和1800整数关口，然后上攻1810。如果站上1810，多头可能重新上看1845。
如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？
请按照以下简单的步骤开户
1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户
2. 账户开通后进行账户注资
3. 下载安装并登录交易平台即可交易
欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。