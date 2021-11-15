金银大涨后遇阻，是否将要展开回调？ - 嘉盛集团官网

贵金属，尤其是黄金（现货黄金/美元）经常被视为通胀对冲产品。所以，当通胀上升时，基金通常涌入这些交易产品。11月4日以来，金价不断冲高，以连涨6天的势头进入上周五，攻克水平阻力关键价位，即2020年8月创下的历史高点到强支撑位1678.88低点行情的38.2%回档位上方的1831.09，也站上1853.55的水平阻力位。但过去三天金价一直受制于9月1日以来的下降趋势线（请看下图的红色线），而RSI也进入超买区域，报在70.64，表明价格可能回调。
来源: Tradingview, Stone X
如果价格回撤，第一支撑位在前高点1833.95，然后是水平支撑位1813.89以及200天和50天均线构成的1783-1790支撑带。如果站上长期趋势线，则阻力在前述行情的50%回档位，即1877.58。攻克该位的话打开扩大上行的空间，目标6月1日高点1916.62和61.8%回档位1924.27。
白银（现货白银/美元）自从在11月3日形成锤子形态以来也一直处于一个相似的形态内，持续走高之下攻克水平阻力位24.87，之后止步于200天均线25.35附近。上档不远处就是水平阻力位25.35，其上为多个阻力相汇的26.50附近，由2020年9月24日低点以来的长期上斜趋势线和2月21日高点以来的下降趋势线（红色线）构成。如果价格回撤，下档支撑位在前高点24.87、水平支撑位24.09和50天均线23.44。
来源: Tradingview, Stone X
上周高企的通胀数据推动黄金和白银大涨，但这两个贵金属的涨势是否过度了？也许需要回调、在当前阻力位进行整固，接下来的走势或许取决于本周将要发布的通胀数据。
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