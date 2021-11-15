金银大涨后遇阻，是否将要展开回调？ - 嘉盛集团官网

2021/11/15 13:50:00
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借用欧洲央行行长拉加德的说法，上周市场似乎一直关注三件事，即“通胀、通胀、通胀”。美国PPI年率持平于8.6%，依然处于异常高的水平。一天后发布的美国CPI年率大涨6.2%，创下30年最高点。另外，11月密歇根大学消费者信心指数初值差于10月的71.7，主要由于通胀上升加上消费者没有感受到当局控制通胀的努力而跌至66.81年期通胀前景读数报在4.9%，前值为4.7%。不要忘了美联储的通胀目标是2%。所以，1年期通胀预期远高于美联储期待的水平。

贵金属，尤其是黄金（现货黄金/美元）经常被视为通胀对冲产品。所以，当通胀上升时，基金通常涌入这些交易产品。114日以来，金价不断冲高，以连涨6天的势头进入上周五，攻克水平阻力关键价位，即20208月创下的历史高点到强支撑位1678.88低点行情的38.2%回档位上方的1831.09，也站上1853.55的水平阻力位。但过去三天金价一直受制于91日以来的下降趋势线（请看下图的红色线），而RSI也进入超买区域，报在70.64，表明价格可能回调。

来源: Tradingview, Stone X

 

如果价格回撤，第一支撑位在前高点1833.95，然后是水平支撑位1813.89以及200天和50天均线构成的1783-1790支撑带。如果站上长期趋势线，则阻力在前述行情的50%回档位，即1877.58。攻克该位的话打开扩大上行的空间，目标61日高点1916.6261.8%回档位1924.27

白银（现货白银/美元）自从在113日形成锤子形态以来也一直处于一个相似的形态内，持续走高之下攻克水平阻力位24.87，之后止步于200天均线25.35附近。上档不远处就是水平阻力位25.35，其上为多个阻力相汇的26.50附近，由2020924日低点以来的长期上斜趋势线和221日高点以来的下降趋势线（红色线）构成。如果价格回撤，下档支撑位在前高点24.87、水平支撑位24.0950天均线23.44

来源: Tradingview, Stone X

 

上周高企的通胀数据推动黄金和白银大涨，但这两个贵金属的涨势是否过度了？也许需要回调、在当前阻力位进行整固，接下来的走势或许取决于本周将要发布的通胀数据。

 

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