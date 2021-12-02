黄金对冲的是通胀还是通胀预期？- 嘉盛集团官网

黄金长时间以来一直被认为是对冲通胀的工具，诚然从长期角度看这可能是真的，但从短期来看并不尽然。黄金通常跟随通胀上升，但短期价格倾向于跟随通胀预期而不是表面通胀的变化。另外，重磅新闻的发生也会推动金价（这和很多其它交易产品一样）。过去22个月里，始终驱动金价的头条新闻显然就是疫情。当新冠病毒出现新的突变或者病例数增加，金价（受负面消息的影响）上涨。而当疫苗接种率上升，金价可能下跌。

2020年3月，随着疫情爆发市场陷入恐惧，黄金开始脱离支撑位上涨。疫情爆发后的四个半月里，黄金一直扮演真正的避风港角色，于8月3日当周创下历史新高2075.11，上涨幅度接近43%。当时各国央行一边向市场注入刺激资金一边等待疫情好转。金价的RSI进入了超买区域，随后金价回落盘整并形成三角形形态。

来源: Tradingview, Stone X

此后金价回撤至2020年3月低点到2020年8月高点行情的61.8%回档位1722.68且三次短暂地下破该位，目前逼近上述修正形态的相汇区间。

来源: Tradingview, Stone X

4小时图上，因为美联储宣布将以每月150亿美元的节奏收缩债券购买计划，金价在长期三角形的下轨趋势线（红色线）附近，即1758.5一线构筑低点。市场一直在期待美联储做出这样的决策，所以丝毫不意外，金价构筑低点更多的是“听传闻卖出、见事实买进”的结果。金价随后开始走高，迅速攻破空头阵地。几天后的11月10日，美国公布表面CPI年率为6.1%。市场预期通胀上升且美联储压制通胀升势的力度还不够，黄金因此继续冲高。不要忘了，美联储直到最近才放弃通胀“暂时”论。金价一度站上盘整三角形的上轨趋势线（红色线），只是受阻于1877.5附近。

来源: Tradingview, Stone X

不少于4位美联储官员暗示美联储缩表节奏可能需要加速。如果提速，通胀可能降低，通胀预期也可能降温，并推低金价。当Omicron变异病毒首次被“宣告”时，黄金确实自1788.7上升至1815.6阻力，但随着市场对通胀的担忧程度越来越低，空头在阻力位介入推低金价。鲍威尔周二的讲话验证了市场已有的想法：未来可能加速缩表。鲍威尔放弃了通胀属于“暂时现象”的说法。黄金一开始下跌，后出现“听传闻卖出、见事实买进”的行情。

黄金后市走势？

随着通胀关切降温，黄金的走势很可能将取决于Omicron变异病毒的真实情况。如果接下来两周的数据显示，该病毒将拖累今后数月的成长，则金价可能上涨。这个结论背后的逻辑是，这样的数据可能降低关于美联储下次加快缩表进程的预期，可能推高金价。但若Omicron可控，美联储缩表应会提速，从而推低金价。

请注意，金价正逼近三有形的相汇区间，目前在50天和200天均线所在的1791处盘整。阻力位在近期高点1815.5附近。如果收于其上，后市可能反击长期三角形的上轨趋势线兼近期高点1877附近。上方水平阻力位在1916.6，下档支撑位在近期低点兼三角形下轨上斜趋势线1770附近。该位之下是前述长期行情的61.8%回档位兼水平支撑位1721.72，接着是三底所在的1678.9。

黄金一直朝着长期三角形的相汇区间，即1770-1877盘整，后市走势可能取决于Omicron变异病毒情况的发展，以及该病毒可能如何影响美联储下次决策的市场预期。

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