欧盟峰会草草落幕&英国零售销售糟糕，导致市场情绪低迷









欧盟峰会没有取得成效

加重市场悲观情绪的是欧元集团领导人草草结束峰会。各国领导人未能马上就宽泛的救援一揽子计划达成一致，这导致欧元多头溃败。虽然展开了长时间的讨论，欧元集团只是批准了之前有限的一揽子救援计划，并且将任何规模更大的财政支出问题推诿到6月份。欧元兑美元继续在月度低点附近徘徊。交易员现在将关注IFO商业景气指数。





欧洲市场正在权衡新冠疫情对全球经济的影响以及欧盟各国领导人未能就大胆的救援计划达成一致这一事件，即使油价持续反弹、美国众议院通过4840亿美元新冠疫情救援一揽子计划都不足以提振股市，周五可能低开。油价反弹速度放慢本周的情绪紧密系于原油市场的涨跌。西得州原油周四再度急剧反弹，幅度达到19.7%；布伦特原油上涨4.7%，此前美国与伊朗之间互不相让打口水仗。但现在原油的反弹正显示疲态，而考虑到前一时段系列黯淡的数据，出现这样的迹象可能也在意料之中。各国发布的数据披露了新冠疫情对全球经济的破坏性影响。欧洲PMI显示服务业活动完全崩溃，而制造业同样在萎缩区域进一步下降。随着全球最大经济体美国现在的失业人数超过2600万人，有关全球经济迅速复苏的期待正在迅速消退。英国零售销售暴跌5.1%前一时段，英镑几乎免受令人大跌眼镜的数据的冲击，但今天早上情况变得不一样了。昨天，英国综合PMI创下12.9的历史低点，但英镑还是收高。今天，受令人失望的英国零售销售的影响，英镑/美元回落并下探1.23。英国3月零售销售月率骤降5.1%，差于下降4%的预期值。该数据仅涵盖封锁期开始的时间段，所以未来可能严重恶化。而且，没有疫苗问世，零售业不大可能快速恢复元气。即使英国开始放松管制并重启经济活动，对商店的限制几乎可以肯定不会解除，比如限制任何时间段内一次性进入的客户数量。