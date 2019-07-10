欧美大企业盈利前景堪忧

投资者正在全神贯注地听取美联储主席鲍威尔在国会的证词，因其是全球股市延续由贸易谈判相关消息引发的反弹行情抑或面临新的挑战的关键。但由于盈利预期日渐悲观，鲍威尔重申7月至少降息25个基点的“安全”信号对股市的提振作用或许不大。

悲观的企业盈利预期带来了这样的可能性，即美中打破贸易僵局后的潜在新谈判，在某种程度上或许来得太晚、作用太小。欧洲比美国更快地暴露出这样的“真相”。由于利润趋弱的零星证据开始支持降低的盈利预测，欧洲STOXX 600指数的表现继续与美国和亚太最大的市场背道而驰。（不含日本股市的）MSCI亚太指数于周二结束了3天的下滑，与此同时欧洲的蓝筹股指EUROSTOXX 50仍未止跌，但对大盘股不温不火的盈利预期全年都在打击信心。请看下图。

EUROSTOXX 50 / EUROSTOXX 50 2019年盈利预测

上图文字：欧洲蓝筹股下跌，但仍与疲弱的收入预期不吻合

来源： Bloomberg / City Index





对于美国大盘股的盈利预期同样不高。2016年一季度以来最弱的标普500企业盈利指引，打击了对美国大盘股的信心。根据Bloomberg的数据，该股指二季度综合EPS增长率据预测降至2.7%，可能是今年表现最差的一个季度。因为各家公司财年的不同，一些公司已经在数月前公布了二季度财报，一些公司还要等上数月。但即使经过日历变量的调整，企业盈利指引也指向二季度为2012年以来表现最差。所以，投资者对标普500今年收入增长的预期一直低于零。

上图文字：美国股市继续上涨，收入预期走平

来源： Bloomberg / City Index





美国蓝筹股以前出现过这样的情况。一开始，主流观点认为一季度是今年的低点。结果这样的低预测被轻松超越，虽然成长最终也没有表现得多优秀。欧洲的情况类似，虽然到目前为止发布的财报甚至更加平庸。综合已公布一次或一次以上财报的企业，欧洲企业当年收入年率预计增长0.9%左右。相比之下标普500的这个数字为1.7%。欧美两地股市的表现好于预期应该不是什么出人意料的事情，但企业今年迄今的收入增长无力。亚洲和美国的股指领涨全球股市，甚至欧洲股指在2019年的百分比涨幅仍有两位数，但全球企业在对抗贸易冲突与经济增长放慢方面成效甚微。如此一来，一旦贸易形势再度恶化，全球企业可能不堪一击。即将到来的财报季有机会战胜这样的危险，但目前所有的证据都暗示这样的机会很渺茫。



