德国公债收益率高歌猛进，0.00%唾手可得 - 嘉盛集团官网

美国10年期国债收益率昨天触及疫情爆发前的2020年1月以来最高点1.808%，但创出新高收益率的并非“独此一家”，还有德国公债收益率，其在今天摸至-0.014%高点，比心理整数阻力大关兼2019年5月以来最高点0.00%仅低了几个跳动点。自从2021年12月8日构筑短线低点-0.395以来，收益率不断走高。 而自2021年12月20日以来，该收益率仅有两个交易日出现下跌行情!

来源: Tradingview, Stone X

自从2020年11月4日在-0.67%形成低点以来，德国公债收益率的低点和高点不断上抬，构筑上行通道。如果可以上穿0.00%，有望上看由上行通道上轨趋势线、2021年11月1日高点到2021年12月8日低点行情的127.2%扩展位组成的阻力带，即0.03%附近，接着上看2019年4月以来水平阻力位0.102%和前述行情的161.8%扩展位0.149%一线。但请注意，RSI目前报在78.71，处于超买区域，表明收益率或准备回撤。支撑位在11月1日高点-0.064%、1月5日以来跳空填补缺口-0.115%，以及由50天均线、200天均线和前高点组成的支撑带，即-0.299% 到 -0.258%区间。

德国公债与欧元/日元之间存在强正相关联系，目前两者的相关性系数为+0.91。读数高于+0.80即被视为强相关。如果德国公债收益率继续上涨，则欧元/日元上涨可期。

就在德国公债12月初筑底时，欧元/日元也在127.47附近筑底。但12月20日以来，欧元/日元有6个交易日下跌，相比之下德国公债下跌的交易日天数只有2天。欧元/日元从2021年12月20日的127.52上涨至2022年1月5日的131.60，在这13天里斩获超过400点子的涨幅。该货币对止步于由前低点、2021年10月20日高点到12月3日低点行情的61.8%回档位和200天均线组成的阻力带，即130.53-131.55区间。

来源: Tradingview, Stone X

如果攻克131.55，下个阻力位在遥远的前高点133.48，再往上有水平阻力位134.12、前述行情的127.2%扩展位135.11。下方支撑位有200天均线130.02、50天均线129.51。

德国公债收益率近来一路高歌猛进，眼下挺进2019年5月以来未达之境0.00%。公债收益率还与欧元/日元高度相关，如果可以站上0.00%的心理整数关口，亦可带动欧元/日元走高。

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