地缘政治紧张局势、供应不足、需求旺盛，共同推高油价 - 嘉盛集团官网

油价今年迄今反弹20%，目前上看100大关。接下来我们探讨油价最新涨势背后的成因。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/2/17 19:39:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

油价不断走高

油价今天再度走高，收复前一时段3.5%失地的一部分，反击周一创下的7年新高，并且有望实现第九周收高。油价今年迄今反弹20%，有望很快到达100大关。

接下来我们探讨最近左右油价的因素以及油价后市如何走。

 

俄乌冲突

油价最近最为清晰地体现了市场对俄罗斯入侵乌克兰风险的定价，理由有二：

  1. 乌克兰是俄罗斯原油运往欧洲途中的枢纽。对俄罗斯可能减少原油供应甚至中断供应的担心持续推高油价。
  2. 一旦俄罗斯入侵乌克兰，西方国家可能制裁俄罗斯，措施之一可能是限制其原油供应。

俄罗斯声称正在部分撤离驻扎在乌克兰边境的军队，催生避免军事冲突的乐观情绪，于昨天推动油价急跌。但北约今天质疑俄罗斯为缓和局势所做出的努力，此消息再度推高油价。

俄罗斯与乌克兰方面的新闻头条是左右油价的关键因素，而鉴于我们对普京的计划一无所知，油价可能继续剧烈震荡。我们唯一清楚的是，如果俄罗斯确实入侵乌克兰，可能推动油价迅速涨至100

美伊核协议谈判

美国和伊朗最近几周在重启核协议方面的谈判取得了不错的进展，如果成功重启，将解除对伊朗原油出口的制裁措施，恢复伊朗对市场的原油供应。但谈判的后期进展缓慢，是否真能敲定协议也存疑。

供应紧缺与OPEC+

随着经济活动重启，需求也回暖，但供应没有跟上。为满足增加的需求，OPEC+上调了每月的产出配额40万桶/天，但实际产出未能达到配额，导致供需失衡，100万桶/天的供需缺口正在推高油价。国际能源署曾呼吁OPEC+为推低油价、减少油价的震荡而补上这个缺口。除非缺口被OPEC+填补，否则油价可能继续走高。

强硬美联储

值得一提的是，美联储积极加息的话可能中断油价的反弹势头。紧缩银根不仅可以放缓成长速度、拖累需求，也可以提升美元的价值。美元如果升值，可以作用于油价。因为此大宗商品以美元计价，如果美元上涨，外币买家的原油购买成本将增加。

 

西得州原油后市何去何从？

1220日以来油价一直交投于一个上涨通道内，昨天的回撤再度考验通道的上升趋势线，也带动价格脱离超买区域。50天均线上穿100天均线，也是一个看涨信号。

多头需要站上本周高点兼7年高点94.70，才有机会上攻通道上轨96.40，再剑指100

如果下破昨天低点89.34，可能打开跌至10月底高点85.10的空间。如果跌破85.10，当前上涨趋势可能落空。

 

 

 

 

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