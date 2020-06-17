地缘政治紧张局势和第二波疫情担忧推低股市

地缘政治紧张局势和第二波疫情担忧推低股市

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/17 12:31:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

亚洲地缘政治紧张局势，加之围绕中国可能爆发第二轮新冠疫情的担忧，正在打压风险情绪，并盖过了新冠病毒低价救生药希望这一积极因素。亚洲市场走低，欧洲股市即将开盘下挫，与此同时，美元和黄金等避险资产交易小幅走高。

中国目前已确认北京新增130新冠肺炎感染病例，正努力在不封锁其最重要城市的情况下控制病毒的传播。学校关闭，航班取消。韩国24小时内也报告了43例新增病例，美国佛罗里达州感染人数达到新高，德克萨斯州住院人数激增。

对第二波疫情的担忧或令信心严重承压。鲍威尔警告说，在美国人确信新冠病毒得到控制前，美国经济不会全面复苏。此番警告不仅适用于美国，同样适用于全世界。

市场信心正在受到挑战，即便此前周二揭晓的美国零售销售数据远超预期，提振了市场仍有可能自新冠危机中迅速复苏的希望。不过，美联储鲍威尔警告称，产出和就业仍将在很长一段时间内低于疫情前水平。

新冠药物取得突破

在抗击新冠病毒方面取得重大突破的消息并未引发市场强烈反应。低剂量廉价类固醇地塞米松可帮助挽救那些使用呼吸机病人的生命。这是抗疫战向前迈出的积极一步，有助于支撑市场人气。

贸易协定乐观情绪

英国方面，富时指数表现似乎将略优于欧洲同行。对鲍里斯•约翰逊可能很快取消社交距离“两米规则”的希望，及围绕澳大利亚和新西兰贸易协议的乐观情绪，都帮助巩固市场情绪。

5月通胀同比上涨0.5%，英镑走高

在相当黯淡的通胀数据公布后，英镑兑美元意外上涨。5月消费者价格指数与上月持平，但通胀年率自0.8%如期降至0.5%。在经典的“玻璃杯还有一半是满的”心态中，英镑因通胀数据未较预期更糟得到些许安慰。

这个数据不太可能促使英央行明天降息。而额外1000亿英镑量化宽松已被市场计入。



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