英镑/美元跌至1985年以来最低点，或准备反攻- 嘉盛官网

英国央行定于下周四召开货币政策会议，市场目前计入加息75个基点，至2.50%的前景。在这样大幅加息的预期下，英镑/美元本来可能走出大涨的行情，但今天反而下破2020年3月以来低点1.1411附近，最低触及1.1405。背后的主因可能是糟糕的制造业数据和能源供应不足及强势美元。但最新的通胀报告显示表面CPI年率达到10.1%，英国央行当然需要积极加息予以应对。然而，加息预期的影响不敌对高企通胀和经济增长放慢导致经济衰退的担忧。

英镑/美元周图跌破2020年3月以来低点1.1411附近，上次下破还是在1985年，当时最低触及1.0520。但请注意，RSI随着价格创下三个下降的低点而形成三个上抬的低点。这通常暗示价格可能反转。

来源: Tradingview, Stone X

英镑/美元日图自4月22日突破1.3000以来大举下挫，而在今夏上半场于对称三角形内横盘，并在价格逼近尖端时于8月15日下破，最低到达三角形低点1.1760附近。但之后不断下挫，直至8月26日。今天，价格刺入由下降趋势线、水平支撑位和7月14日低点到8月1日高点行情的161.8%扩展位组成的支撑带，即1.1410 - 1.1417区间。当天价格还形成了锤子K线，该形态表明价格或准备上涨。

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英镑/美元4小时图最近到达旗形形态的目标，但仍在形成系列下降的高点。上档第一阻力在有下降趋势线1.1570，只有站上9月6日高点1.1612，才能说服交易者价格正在走出某种反转行情。下个阻力在8月26日以来高点1.1901，如果受制于该位并调头向下，下方第一支撑位在今天低点1.1405，然后可能打开下行空间，直至1985年低点1.0520。

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英镑/美元今天跌至1985年以来最低点1.1405，后市是否继续下跌？有迹象显示价格准备回升，比如RSI在超卖区域背离、出现锤子K线以及低点支撑带。另外，在英国央行下周潜在加息之前，也可能涌现一定的获利回吐盘。

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