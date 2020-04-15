英镑/美元中断二连涨，考验关键支撑

到目前为止，美元交易员的焦点将转向美国零售销售。分析师预测，由于疫情造成封锁并导致消费骤降，3月零售销售环比下降8%，为有记录以来最低点。随着美国失业率飚升，零售销售的反弹可能遭遇压制。



需要关注的价位

英镑/美元自创下3月19日低点1.1410以来，持续坚定上扬并于周二创下5周高点1.2647。

此文发稿时正在考验即时趋势线支撑，如果突破所在的1.2575，可能涌现更多空头并带动价格考验强支撑位1.2485。

但若守住上述趋势线支撑，价格可望上扬并测试周二峰值1.2647和3月12日高点1.2850。







继攀升至五周新高后，周三英镑/美元结束连续两天的上涨。令人失望的新冠病毒统计数据与脱欧议题重回人们视线，构成英镑的下行压力。每日新冠病毒死亡人数依然保持在778的高位，但住院人数在下降，表明保持社交距离与封锁的举措正在奏效。GDP下降13%但这些举措在抑制新冠病毒蔓延的同时也正在重创英国经济。这方面OBR周二给出了黯淡的预测数据。OBR警告，英国经济2020年可能萎缩13%，其中仅4月-6月GDP就下降35%。失业率可能迅速翻倍有余，达到10%。雪上加霜的是，英国商会周三的数据显示，三分之二的英国小型企业已将部分员工置于政府资助的临时休假计划中。按财政大臣的话说，这些数字描绘出英国经济“令人不安的”画面。脱欧谈判时间表周三脱欧重回焦点，谈判代表们将就对话时间表进行磋商。交易员最希望看到的结果是，有关脱欧过渡期的对话被延长。如果没有看到这种理想中的情况，英镑真正起飞之前可能再度承压。由于英国将于周四结束封锁，交易员也将重点关注最新的动态。继续封锁是肯定的，但如果没有推出任何解除封锁的策略，可能令英镑持续承压。美国将于5月1日前重启？在对早期经济复苏的预期中，美元正在上扬。此前美国总统表示，美国一些州可能在5月1日前恢复经济活动，而且一些州甚至可以在那之前重启。这样的言论重燃乐观情绪。美国零售销售