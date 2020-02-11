平淡的英国GDP推高英镑/美元，关注鲍威尔证词

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/11 18:02:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

GDP数据发布后英镑/美元早盘上涨。GDP的年率和月率都强于预期，但另一方面，更受关注的季率则没有增长。GDP报告没有出人意料之处。

消费支出疲弱，同时企业投资下降1%。但这些是关于过去的消息。英国央行已经计入四季度零增长。该数据不会提升英国央行降息的可能性。

12月的硬数据同样平淡无奇，其中制造业产出月率和年率双双不及预期，并且工业产出低迷。建筑数据是唯一的亮点，月率意外增加0.4%，预期值为下降0.4%。

接下来的数据好转？

但硬数据令人失望的情况可能在未来几个月发生变化，正如我们在最近的调查中所见的，在12月大选后乐观情绪已经明显升温。一个巨大的问号是，软数据的好转是否将带动硬数据的走强？英国央行的看法是可以，将慢慢带动后者改善。英国央行预测一季度经济增长0.2%、二季度增长0.3%。

英国央行将不会因为今天的数据而降息，反而继续观望。这点帮助小幅推高英镑。

鲍威尔国会作证

现在的焦点将转向美联储主席鲍威尔，他今明两天将在国会作证。此时正值美国经济的关键时刻，即美国与中国没有继续就贸易展开激烈的对抗，而美联储在应对低通胀但稳健的劳动力市场。

鲍威尔将希望在不束缚自己或美联储的前提下给出他对经济的看法和对货币政策路径的暗示。我们预计这次作证整体乐观并承认新型冠状病毒对全球经济的威胁。

需要关注的价位：

英镑/美元攀升0.1%，但4小时图继续牢牢受其50、100和200期简单均线的压制，发出看跌动能。

英镑/美元受阻于昨天高点1.2948，站于其上可能上攻1.30（2月6日高点、整数关口与50简单均线所在），如果站于其上，可能逆转当前下跌趋势。

即时支撑位可见于昨天与今天低点1.2895，如果失守，后市可能下看2月10日低点1.2870。





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