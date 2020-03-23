美联储承诺无限制量化宽松，英镑/美元削减跌幅

英国政府加大应对新冠疫情的措施力度，并且在致死率上升之际，英国准备实行意大利那样的封城举措。早盘英镑/美元下跌，虽然脱离时段低点。

首相警告，由于公众无视保持社交距离的建议，正在考虑对人员流动实行更多的限制措施。英国政府已经关闭了酒吧、俱乐部、健身房和餐馆。在关闭公园的基础上，还可能关闭非必需品零售商店。

随着乘客数量下降，英国也暂停其铁路运营系统半年，人们因此担心，疫情负面影响的持续时间将超过首相上周提到的12周。

加剧英镑下行压力的是脱欧问题。首相到目前为止一直坚称，尽管疫情导致谈判拖延，脱欧过渡期不会延长。欧盟首席谈判官Michel Barnier已确诊感染新冠病毒。这意味着谈判不可避免出现更多的延迟。时间本就已经非常紧张，而最新的进展，或者说没有进展，意味着无协议前景升温。

英镑兑欧元的跌幅仍然达到1%，但兑美元收复部分失地，不过原因在于美元下跌。

美联储承诺无限制量化宽松

美联储承诺无限制购买美国国债与机构抵押支持有价证券，再加上为陷入困境的企业设置额外的贷款工具。美元随后大跌。在此之前，美联储已经于上周降息至零。美联储确实已经竭尽所能解决问题；但那没有阻止英镑的下跌。

需要关注的价位

在美联储上述决策之后，英镑/美元自时段低点回升，但依然下跌。此文发稿时，英镑/美元下跌0.4%，报在0.4%，小时图上似乎有意下探50期均线。

阻力可见于50期均线1.1635、周一高点1.1715、100期均线1.1745和1.1938。

支撑位落在周一低点1.1506、3月19日创下的35年低点1.1435。