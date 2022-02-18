就业与通胀数据强于预期，英镑/美元上涨- 嘉盛官网

英国央行是主要央行中首个加息的央行，立场一直强硬且可能保持这样的立场直至3月17日会议，毕竟就业数据看起来强劲且通胀率高于预期。英国1月失业金申请人数减少31,900，幅度大于28,000的预期值；包括奖金在内的平均每小时收入上涨4.3%，好于3.8%的预期值。1月表面CPI年率上涨5.5%，高于5.4%的预期值；核心CPI年率报在4.4%，高于4.3%的预期值。就业数据与通胀数据的强劲表现不断推高英镑/美元。

英镑/美元自2021年6月1日创下近期高点1.4250之后不断下跌， 形成下降楔形并在12月9日构筑1.3170底部。英镑/美元打破了该楔形并收复楔形区间失地的一半，回到1.3748。该货币对还虚假上破2021年7月30日以来的下降趋势线和200天均线1.3710附近，之后回撤至2021年12月9日低点到2022年1月13日高点行情的61.8%回档位1.3391附近，此后盘整并形成旗形形态。英镑/美元周四站上旗形，目前尝试收复2021年7月30日以来的趋势线。

来源: Tradingview, Stone X

旗形形态的目标在1月13日高点1.3760附近，即1.3749。要到达该目标的前提是收上2021年7月30日以来的趋势线所在的1.3635和200天均线1.3688。旗形目标之上的阻力有1月13日高点、长期区间的61.8%回档位1.3838。第一支撑位在旗形上轨趋势线下方不远处的1.3600附近，然后是旗形低点与50天均线1.3486，接着是1月27日低点1.3358。

来源: Tradingview, Stone X

英国央行在3月17日会议召开之前还将看到一份就业报告，但下一份通胀数据要到会议之后才会披露。所以，最近的CPI数据在英国央行心中的分量应该不低。市场已经计入加息25个基点并且可能开始计入加息50个基点。所以，英镑/美元后市有望继续走高。

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