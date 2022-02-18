就业与通胀数据强于预期，英镑/美元上涨- 嘉盛官网

市场已经计入加息25个基点并且可能开始计入加息50个基点。所以，英镑/美元后市有望继续走高。

2022/2/18 13:33:00

英国央行是主要央行中首个加息的央行，立场一直强硬且可能保持这样的立场直至317日会议，毕竟就业数据看起来强劲且通胀率高于预期。英国1月失业金申请人数减少31,900，幅度大于28,000的预期值；包括奖金在内的平均每小时收入上涨4.3%，好于3.8%的预期值。1月表面CPI年率上涨5.5%，高于5.4%的预期值；核心CPI年率报在4.4%，高于4.3%的预期值。就业数据与通胀数据的强劲表现不断推高英镑/美元。

英镑/美元自202161日创下近期高点1.4250之后不断下跌， 形成下降楔形并在129日构筑1.3170底部。英镑/美元打破了该楔形并收复楔形区间失地的一半，回到1.3748。该货币对还虚假上破2021730日以来的下降趋势线200天均线1.3710附近，之后回撤至2021129日低点到2022113日高点行情的61.8%回档位1.3391附近，此后盘整并形成旗形形态。英镑/美元周四站上旗形，目前尝试收复2021730日以来的趋势线。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

 

旗形形态的目标在113日高点1.3760附近，即1.3749。要到达该目标的前提是收上2021730日以来的趋势线所在的1.3635200天均线1.3688。旗形目标之上的阻力有113日高点、长期区间的61.8%回档位1.3838。第一支撑位在旗形上轨趋势线下方不远处的1.3600附近，然后是旗形低点与50天均线1.3486，接着是127日低点1.3358

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

英国央行在317日会议召开之前还将看到一份就业报告，但下一份通胀数据要到会议之后才会披露。所以，最近的CPI数据在英国央行心中的分量应该不低。市场已经计入加息25个基点并且可能开始计入加息50个基点。所以，英镑/美元后市有望继续走高。

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 外汇 英国央行

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。