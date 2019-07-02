数据与政局皆利空，英镑/美元均线呈空头排列

坏消息不断砸向英镑。周一时段，由于制造业活动以2年最快速度萎缩，英镑/美元下跌0.4%。

今天，由于建筑业出现10年表现最差月份，英镑兑美元和欧元再跌0.2%。建筑业PMI跌至43.1，远低于升至49.2的预测值。这是迄今为止脱欧不确定性阻碍企业长期投资最明确的信号。

数据正指向二季度英国经济全面放慢，而由于脱欧不确定性至少还将持续数月，英国经济与英镑的前景保持疲弱。

在英镑持续遭遇利空数据的同时还面对国内政局的压力。昨天英国议会展开最新一次投票，未能阻止无协议脱欧。与此同时，Boris Johnson对脱欧的强硬态度也令英镑交易员不安。由于两名保守党党首候选人都愿意接受无协议脱欧，英镑的前景不妙。

市场的注意力将转向定于明天公布的、英国经济核心领域，即服务业PMI报告。对该指数的预期是6月稳定在51，但在看到令人失望的制造业与建筑业PMI的表现之后，服务业PMI不如人意可能也寻常。

美元下跌，关注ISM非制造业数据

周一，由于投资者为美-中贸易休战及其对全球经济的潜在意义所鼓舞，美元广泛上扬。当时就连美国制造业活动降至2年低点都没能动摇美元多头。但到了周二，在投资者认清事实后推低美元。由于数据指向美国经济走弱加上从贸易休战到贸易协议签署中间还跨着鸿沟美联储眼下不大可能再度按下暂停键。

美国ISM非制造业指数定于今天下午揭晓，据预测美国经济的核心领域，即服务业指数稳定在56。如果在制造业增长放慢之际消费者支撑起经济，则前述报告可望一定程度推高美元。

需要关注的价位

英镑/美元4小时图上已经攻克了50、100和200天简单移动均线，呈现出看跌动能。目前为止守住了关键支撑位1.2605，如果失守，后市的强支撑位可见于1.2505。在那之下需要关注的价位是1.2475。

上档阻力位分别在1.2660、1.2740。