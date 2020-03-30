惠誉下调评级后，英镑/美元重回1.24





英镑/美元早盘交易中下跌逾0.3%，探至1.24，并于整个早盘交投期间保持跌幅。随着投资者权衡惠誉上周五晚间下调评级的影响，英镑下滑。基于新冠疫情影响和英国脱欧不确定性，该评级机构将英国主权信用评级自AA降至AA-。惠誉预计，由于与新冠疫情大流行相关经济低迷，英国今年的GDP将下降4%。该评级机构还对英国大规模支出计划下的宽松财政政策立场表示了担忧。接下来呢？尽管英国仍在实施严格封城措施，但各执一词的言论让交易员们无法确定下一步动作，从而使英镑汇率保持稳定。一方面，有报道称，英国可能会被封锁3个月，直到10月前都将实行社交疏离政策。如报道属实，给英国经济造成冲击可能比最初预期的更为严重。另一方面，为英国政府提供咨询的帝国理工学院教授尼尔•弗格森表示，英国的疫情蔓延正在放缓，下一步将进行抗体测试。他的言论令人们对英国可能更快恢复社会正常运行的希望升温。随着特朗普延长社交疏离时间，避险美元走强美元本周初有所回升，收复上周因避险情绪加剧带来的部分失地。此前，特朗普曾表示美国将于复活节后恢复商业，但他现将美国社交疏离指引延长至4月底。顾问团队严峻的前景预测让特朗普态度出现改变。普遍预期这将于5月中旬结束。人们肯定有这样一种感觉：市场已经历了最糟糕的时期。尽管如此，由于感染率仍让人恐慌，市场暂时将继续波动。重点关注水平英镑/美元上周上涨7%，自1.1410一线35年低点回升，当周收于1.2457。英镑/美元正在盘整涨幅。4小时图中，英镑/美元交投于50和100均线上方，同时保持看涨趋势。即时支撑落在1.2313（今天的低点），然后是在1.2260（100均线)和1.2750(3月27日低点)。即使阻力落在1.2466美元(今天的高点)，然后是1.2485(3月27日高点)和1.2595(200均线)。