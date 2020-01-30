英国央行“按兵不动”且偏强硬，英镑劲涨

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/1/30 20:04:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英国央行投票决定维持利率在0.75%不变。货币政策委员会（MPC）的投票比例为7:2；这个结果比市场预想的结果更强硬，从而导致英镑飚升。

MPC成员决定听取信心数据的改善，后者显示，在保守党以绝对优势赢得大选后，人气回暖。MPC现在将密切关注前景改善的早期信心是否转化为硬数据的增强。

英国央行在拒绝降息的同时也下调了英国经济的增长率预测值，至二战以来最低点。

  • 2020年GDP增长率预测值自1.2%下修至0.8%。
  • 2020年GDP增长率预测值自1.8%下修至1.4%。

英国央行的此举表明了其如何看待英国在脱欧后的调整。

英国央行目前对英国经济状况的看法是谨慎乐观，但对于英国脱离欧盟的方式也存在一些担心。今年结束时，如果英国面临更高的关税税率，可能扰乱经济的发展。脱欧不确定性在过去一年里拖累英国经济的发展，而今年可能继续拖累成长。

英国央行还补充指出，如果近期指标发出的较积极信号无法持续，则可能需要短期利率政策出手，巩固GDP增长复苏的预期实现。换言之，如果硬数据没有体现信心的改善，英国央行可能采取减息措施。

考虑到市场计入50%降息的几率，市场据预测无论如何会震荡。但偏强硬的投票结果与英国央行普遍乐观的基调，推高了英镑。在英国央行宣告之前，英镑/美元在1.3024附近走平，随后上冲至1.3108，目前在1.31附近企稳。

交易员现在将关注明天的脱欧。这个事件已被计入，所以据预测不会引发重大波动。但该事件将把注意力重新投射到未来复杂的贸易谈判，并可能推低英镑。


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