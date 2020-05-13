富时因GDP数据承压

隔夜揭晓的英国经济数据不容乐观，数据凸显出这样一个事实：由于封锁措施的解除速度远低于预期，未来可能还有若干月份会出现类似的糟糕经济数据。3月份，英国经济萎缩5.7%，创下有记录以来最大单月跌幅，但还是避免了分析师预测的8%经济衰退，另外，4月零售额下降了19%。

富时指数正因旅游业和金属行业亏损严重承压。后者反映出当前贸易关系的恶化。另外，指数成分股中，旅游业股票受创最为严重，尤其是邮轮运营商嘉年华。该公司最初计划8月份重启部分航线，但目前正在就如何处理邮轮疫情接受美国疾控中心调查。

不过，随着航空公司开始计划恢复运营，航空业或将迎来新生。由于欧盟委员会计划允许航空公司以全部座位载客飞行，因此，此前预计航空公司将不得不拆除中间座位以开始重新载客的预期将不会落实。在取消欧洲大陆边境限制前，欧盟委员会将于周三晚些时候发布航空旅行指南。

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