Evraz和ITV股价暴跌，富时走软

欧洲市场交投方向与华尔街完全相反，这点非同寻常——主要受新冠疫情后遗症影响，富时和欧洲股市今晨下跌。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/5 16:08:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧洲市场交投方向与华尔街完全相反，这点非同寻常——主要受新冠疫情后遗症影响，富时和欧洲股市今晨下跌。

俄罗斯钢铁生产商Evraz领跌富时，跌幅达11%。ITV股价也重挫近9%，此前该公司表示，由于旅游公司取消广告，下月广告收入将至少减少10%。

有报道称中国无法售出其目前生产的所有大宗商品，正在大规模囤积库存，受该消息影响，矿业公司股今天上午也失去了投资者的青睐。

与人们的直觉相反，在发布2019年创纪录利润后，人寿和一般保险公司英杰华（Aviva）股价走高。然而，由于新冠肺炎疫情仍在欧洲各地蔓延，现在就看涨一家将必须支付巨款来应付疫情相关旅游保险索赔的公司可能还为时过早。

NMC Health、Kingfisher和TUI被归入富时250指数

陷入困境的医疗运营商NMC health即将失去其富时100指数成分股公司身份，度假运营商途易（TUI）和家居建材连锁企业翠丰集团（Kingfisher）的处境也同样糟糕。NMC股票目前暂停交易，但一旦交易重启，它们将列入富时250指数成分股。这三家公司在富时100中的位置将被黄金矿商Fresnillo、中间资本集团（Intermediate Capital Group）和垃圾处理公司Pennon取代。

英镑因英央行言论推高

英央行本月晚些时候降息概率可能不像市场预期的那样板上钉钉。即将上任的行长安德鲁·贝利告诉财政部特别委员会，他正在等待更多有关新冠疫情影响的证据，然后再投票决定是否降息。受此消息提振，英镑兑美元隔夜上行攻入1.2915。


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