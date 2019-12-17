硬脱欧忧虑再现，FTSE承压回调

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/17 17:01:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

由于硬脱欧恐惧再度困扰交易员，FTSE早盘不顾下跌的英镑承压下挫，此文发稿时跌0.1%。

新当选的首相Boris Johnson表示，将不会延长过渡期。受此影响，市场担心英国还是可能无协议脱离欧盟。

此前市场还假设Boris Johnson可能寻机延长明年末的最后期限，因为在这样紧凑的时间里达成贸易协议的难度相当大。Boris Johnson拥有足够大的优势去推动延期，所以他没有这么做令市场费解。而在大选中大胜的结果也加重了Boris Johnson完成脱欧的使命。

眨眼之间你就可能错过了 – 随着Boris Johnson蜜月期的结束，那些在保守党大胜、脱欧前景明朗后反弹的、以国内业务为主的股票，在无协议脱欧的威胁增强的情况下再度走弱，其中Lloyds、 RBS和房屋营建商领跌。

英镑暴跌1%

在无协议脱欧关切的打击下，今天早盘英镑兑美元跌逾1%。英国平均每周收入降幅大于预期也拖累英镑买需。截至10月的三个月，英国平均每周收入年率增加3.2%，不及3.6%的前值，也低于3.4%的预期值。好的方面，失业率保持在3.8%。英镑的下跌推高FTSE的跨国企业股，后者自汇率中获益。但主导的避险情绪导致交易员沽出股票等风险更高的资产。

FTSE需要关注的价位：

虽然今天早上回撤，但FTSE继续交投于其50、100和200天简单移动均线上方。如果攻克7446（11月27日高点）支撑位，当前看涨基调可能落空。上行方面，如果站上昨天高点7554，后市可望扩大上涨。



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