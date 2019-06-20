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诸多利好合力，FTSE可望摸至7500？

FTSE跳空高开后持续扩大涨幅。受到较温和美联储、上涨油价和不及预期强硬的英国央行拖累英镑自时段高点回落的提振，FTSE攻克了7450。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/6/20 19:57:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
FTSE跳空高开后持续扩大涨幅。受到较温和美联储、上涨油价和不及预期强硬的英国央行拖累英镑自时段高点回落的提振，FTSE攻克了7450。

金价上涨推高Fresnillo

贵金属矿商Fresnillo追随金价走高，位列FTSE涨幅榜之首。美联储剔除“耐心姿态”转向温和立场，推动无息收入的黄金飚升至5年高点，原因是持有无息收入资产的机会成本降低。

油价反弹

原油巨头股同样提振此英国股指。由于中东局势紧张，油价涨逾3%。其它同样推高油价的因素包括美元下跌、美中同意坐下来讨论当下的贸易争端，以及OPEC在7月1日会议上可能继续减产。

不及预期强硬的英国央行推低英镑与银行股

英镑自时段高点回落在午盘给予FTSE额外的上涨动力。英国央行一如预期维持利率不变，并坚称如果预测得到证实，则央行可能仍需要加息。但下调二季度增长率至零、承认无协议脱欧几率已上升，则令投资者怀疑加息是否真地可行。银行股受较预期温和的美联储打压，也没有从英国央行的评估中找到丝毫安慰。

英国保守党第3轮投票

现在的焦点在英国保守党党首选举的第三轮投票。Sajid Javid是最新出局的候选人。今天将继续投票，标准时间下午6:00将淘汰最后两名候选人。我们认为投票结果不会造成明显的影响，Boris将成为最终胜出的2名候选人之一的事实现已反映到市场一段时间。新党首人选将在4周内宣布。如果另一名候选人是Hunt，或者Gove 击败 Johnson完成看起来不可能的“逆袭”，则英镑和那些受脱欧影响的板块，比如房屋营建商、航空、零售商与业务重心在国内的银行，可望松口气后展开小级别反弹。

FTSE需要关注的价位：

FTSE目前挑战阻力位7450，如果攻克此位，后市可望先后上摸至7490和7530。如果失守7450，后市可能先后回撤至7390和7345。

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