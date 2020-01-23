对肺炎疫情的担心挥之不去，FTSE或下看7366

FTSE开盘大幅下跌之后整个时段持续承压，在华尔街同样低开后扩大跌势。对于中国新型冠状病毒蔓延的担心，仍在推低业务涉及中国市场的个股并利空冒险情绪。

这些与中国联系密切的个股，比如权重的矿业股与原油股，以及旅游旅行股，遭遇重创。Burberry同样连续第三个时段扩大下跌。

中国疫情仍在恶化，投资者越来越担心全球经济可能受到冲击，并试图衡量疫情对航空、零售业以及中国的金属和原油需求的潜在影响。

在疫情情况明朗之前，交易员显然不准备冒险。在美国发生16起疑似病例、苏格兰4起、中国600余起的背景下，市场依然人心惶惶。

需要关注的价位：

FTSE周四收低0.8%，连续第四个时段下跌，盘中创下5周低点7501。

即时支撑位可见于7455（1月8日低点兼50期简单均线），若攻克该位，空头可能下看100期均线所在的7366。

而阻力落在昨天高点7645、7680和7月30日高点7730。