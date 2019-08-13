升温的地缘政治风险可望推低FTSE至7075？

由于亚洲地缘政治局势引发避险情绪，FTSE与全球其它股指在早盘一起下跌。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/13 16:08:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

由于亚洲地缘政治局势引发避险情绪，FTSE与全球其它股指在早盘一起下跌。

亚洲地缘政治局势再加上紧张的美-中贸易关系，促使投资者再度撤出股市等风险资产并不断涌入避险资产。

英镑交易员忽略表现惊艳的薪资增长数据

良莠不齐的英国劳动力市场数据揭晓之后，英镑的走势及其对FTSE的影响成为众人瞩目的焦点。英国失业率意外上升至3.9%，与此同时薪资增长率攀升至3.9%的11年高点。正常情况下，这种水平的薪资增长率带来通胀压力，从而可能推动英镑飚升。但由于英国二季度经济萎缩且无协议脱欧逼近，失业率的上升刺激着市场的神经。在英镑交易员看来，薪资增长数据太过滞后。随着英镑自时段低点回升，FTSE受到拖累下跌。英镑回升但K线仍未转阳。

英国明天将发布的通胀数据据预测年率下滑至1.9%，如果读数弱于此预测值，可望推低英镑并一定程度利好FTSE。但若地缘政治局势进一步恶化，FTSE可能走弱。

FTSE需要关注的价位：

FTSE仍有整顿月初以来的急跌行情，4小时图的50、100和200天均线都在其上，暗示强下跌趋势保持完好。攻克7250支撑位的话，可望打开扩大跌势的大门，后市跌至7075。如果向上突破7255，FTSE可能上攻7305阻力位后上看7400。





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