交易员无法界定疫情后果，富时指数探入6450点

新冠肺炎疫情恐慌再度困扰市场，富时指数周四大幅下跌，回吐本周早些时候涨幅。随着意大利关闭所有学校，加州宣布进入紧急状态，欧洲各地病例数量迅速增加，交易员们正在为最坏的情况做准备。

富时成分股中能够保持上涨的股票屈指可数。莫里森(Morrisons)和滴露制造商利洁时(Reckitt Benckiser)两只股表现突出，从空空如也的货架上可以看到，这两家企业销量正在飙升。出于对中国金属消费和未来需求的担忧，Evraz和矿商股领跌。

试图界定问题

情绪成为关键驱动力。市场讨厌不确定性，无力应付那些结果待定的事件。病毒学家们很难评估新冠肺炎疫情爆发潜在后果范围，更不用说理清相关可能性了。这意味着，企业几乎不可能量化问题的成本和规模。从本质上讲，给这个问题设定一个底线是不可能的。如果缺乏潜在后果和成本的底线或框架，市场就会陷入恐慌和自由落体状态。

重点水平

富时指数于6700一线交投下跌，已自时段低点6661回升。4小时图上，空头掌握控制权，价格下破2月28日以来上升趋势。我们等待股指收于前趋势线支撑现阻力6730以展开进一步上行。

即时支持可见于6657（今日低点），然后是6602（3月3日低点和趋势线）和6447（2月28日低点）。

阻力位在6730（趋势线阻力），接下来6880（今日高点），然后是6948（2月27日高点）。